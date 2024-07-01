Бізнес знову негативно оцінив результати своєї активності – підсумки опитування у червні

У червні бізнес вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності, свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА). У червні 2024 року ІОДА знизився до 43.6 з 48.0 у травні.

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Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Зазначається, що на подальше погіршення очікувань підприємств усіх секторів вплинули наступні фактори:

збереження невизначеності щодо тривалості війни;

зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів;

слабкий інвестиційний попит;

погіршення курсових очікувань;

несприятливі тенденції на ринку праці;

значний дефіцит кваліфікованих працівників.

Інфографіка: НБУ

Підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат – у червні секторальний індекс становив 45.5 (у травні – 48.8). На відміну від попереднього місяця респонденти прогнозували зменшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень. Посилилися негативні очікування щодо зменшення нових експортних замовлень, обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), а також запасів сировини і матеріалів. Водночас дещо пом’якшилися негативні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі також зберегли негативні очікування щодо результатів своєї діяльності на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс у червні становив 46.4 порівняно з 47.7 у травні. Торговельні компанії спрогнозували подальше зменшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, зберегли негативні оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу та були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва значно послабили оцінки своїх економічних результатів через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у червні становив 43.0 порівняно з 49.8 у травні. Будівельники суттєво погіршили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень, сировини та матеріалів. Водночас збереглися позитивні очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення негативних оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39.7 у червні з 47.2 у травні. Респонденти суттєво погіршили оцінки щодо обсягу наданих послуг, а також посилили негативні очікування щодо обсягів як нових замовлень, так і послуг у процесі виконання.

Разом з тим, підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість респонденти будівництва були налаштовані на їх незначне сповільнення.

Також зазначається, що ситуація на ринку праці погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг.

Нагадаємо, у травні після двох місяців позитивних настроїв український бізнес також негативно оцінив результати своєї діяльності. Так, минулого місяця ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні 2024 року.

При цьому, в березні (вперше за 5 місяців) бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Проте, стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

Фото: ua.depositphotos.com