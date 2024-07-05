Из-за отключения света ускорилась миграция, а украинцы стали чаще заказывать готовые блюда

Миграция украинцев за границу в июне ускорилась, что может быть связано с отключениями электроэнергии. Из-за этого растет дефицит рабочей силы в Украине, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

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Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Миграция растет

Отмечается, что количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

В то же время, миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом электроэнергии.

Также растет и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость.

Нехватка работников

По данным НБУ, отечественные предприятия и дальше испытывают нехватку рабочей силы, что способствует увеличению зарплат в частном секторе.

Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения.

По расчетам НБУ, в июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысячи гривен, в вакансиях - до 19,5 тысячи гривен.

Как отметили в НБУ, в июне количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.

Однако за отдельными профессиями (в частности, охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.

Потребительские настроения украинцев

По данным НБУ, также отключение света повлияло на потребительские настроения украинцев.

Из-за длительных отключений э/э спрос на товары автономного питания и электронику в июне стремительно вырос.

"В то же время в крупных городах во время отключений растут посещаемость ресторанов и самовывоз, что поддержало розничную торговлю и сектор услуг", - подчеркнули в регуляторе.

Напомним, в мае после двух месяцев положительных настроений украинский бизнес негативно оценил результаты своей деятельности. Также в июне бизнес вторично подряд дал негативные оценки деловой активности, свидетельствует данные опроса НБУ.

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