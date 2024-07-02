Почти половина работников считают свой доход достаточным для качественной жизни

69% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны.

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Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Барометр качества жизни, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с Kernel и исследовательской компанией Gradus Research.

Работа и доходы

Отмечается, что среди бизнес-аудитории только 47% считают свой доход достаточным для качественной жизни (в прошлом году таких было 53%), и 4% — более чем достаточным.

По сравнению с 2021 годом уровень дохода вырос у 65% опрошенных. Несколько выросло количество опрошенных, которые считают уровень дохода недостаточным — с 38% в 2023 году до 49%. При этом следует отметить, что в настоящее время 80% бизнес-аудитории зарабатывают более 30 тысяч гривен.

Важными факторами, удерживающими на текущем месте работы Работники компаний ЕБА называют возможность работать удаленно (55%), дружескую атмосферу в коллективе (47%), налаженные отношения с руководителем (39%) и комфортные и безопасные условия труда (36%).

Социальная жизнь, здоровье и образование

Как отмечают в ЕБА, традиционно высоки. оценки качества социальной жизни (досуг, общение, участие в волонтерских активностях), в том числе 48% удовлетворены своей жизнью вне работы. В прошлом году таковых было 53%. Число недовольных социальной жизнью несколько возросло до 25% (18% в 2023 году).

Оценки системы здравоохранения и образования среди респондентов остаются стабильными, что является положительным показателем в условиях войны. В то же время в этих категориях наблюдается сокращение нейтральных оценок в пользу неудовлетворительных.

Так, системой образования удовлетворены 32% бизнес-аудитории при 38% недовольных. В то время как системой здравоохранения удовлетворены 40% при 27% недовольных. Стоит отметить, что среди аудитории ЕБА популярны частные медицинские и образовательные услуги, что может влиять на оценки респондентов.

Уровень безопасности

Низшие оценки от участников опроса получили такие факторы, как правовое поле, уровень безопасности и экологическая ситуация .

Как сообщают в ЕБА, вчетверо упала удовлетворенность уровнем безопасности в Украине за последний год. Сейчас 79% оценивают ситуацию с безопасностью как неудовлетворительную, в то время как в 2023 году таких было 53%. Удовлетворены уровнем безопасности в 2024 году всего 4% респондентов по сравнению с 16% годом ранее. Стоит отметить, что предыдущая волна опроса проводилась накануне анонсированного летнего контрнаступления 2023 года, отмечавшегося значительным эмоциональным подъемом общества.

Кроме того, существенное падение произошло в оценке правового поля , включающего оценку дискриминации, уровня демократических свобод и административных услуг. Количество недовольных выросло с прошлогодних 25% до 61%, тогда как количество удовлетворенных соответственно снизилось — с 33% до 15% в 2024 году. Традиционно низкой остается оценка экологической ситуации в стране. Довольны состоянием окружающей среды только 10% бизнес-аудитории, а недовольны – 66% (53% в прошлом году).

Исследование демонстрирует нисходящую динамику оценки общего опыта жизни . В целом 27% бизнес-аудитории оценивают свой опыт жизни в Украине положительно. Еще 36% оценивают его нейтрально, и 37% имеют отрицательный опыт. В 2023 году было 44% удовлетворенных и 21% неудовлетворенных респондентов.

"Ожидаемо, оценки широкой аудитории ниже, чем оценки бизнес-аудитории, представленной сотрудниками членских компаний ЕБА. Среди широкой аудитории, 14% респондентов удовлетворены общим опытом жизни в Украине, 39% дают нейтральную оценку, а 48% — неудовлетворительную. Среди широкой аудитории лучшими являются оценки младшей (до 25 лет) и старшей (от 60 лет) аудиторий и жителей Киева", - подчеркивают в ЕБА.

Там добавляют, что аналогично бизнес-аудитории, более высокие оценки среди широкой аудитории получили такие факторы как качество социальной жизни, удовлетворенность работой, система образования и система здравоохранения, а более низкие оценки правового поля, экологической ситуации, уровня безопасности и доходов. Все оценки, кроме уровня доходов, продемонстрировали падение по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в мае после двух месяцев положительных настроений украинский бизнес негативно оценил результаты своей деятельности. Также в июне бизнес вторично подряд дал негативные оценки деловой активности, свидетельствует данные опроса НБУ.