Майже половина працівників вважають свій дохід достатнім для якісного життя, - опитування

69% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Водночас оцінки доходів респондентів є більш стриманими.

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Про це свідчать результати щорічного дослідження "Барометр якості життя", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у партнерстві з Kernel та дослідницькою компанією Gradus Research.

Робота та доходи

Зазначається, що серед бізнес-аудиторії тільки 47% вважають свій дохід достатнім для якісного життя (минулого року таких було 53%), і 4% — більше ніж достатнім.

Порівняно з 2021 роком рівень доходу зріс у 65% опитаних. Дещо зросла кількість опитаних, які вважають рівень доходу недостатнім — з 38% у 2023 році до поточних 49%. При цьому варто зазначити, що наразі 80% бізнес-аудиторії заробляють більше 30 тисяч гривень.

Важливими факторами, що утримують на поточному місці роботи працівники компаній ЄБА називають можливість працювати віддалено (55%), дружню атмосферу в колективі (47%), налагоджені відносини з керівником (39%) та комфортні і безпечні умови праці (36%).

Соціальне життя, здоров’я та освіта

Як зазначають в ЄБА, традиційно високими є оцінки якості соціального життя (дозвілля, спілкування, участь у волонтерських активностях), зокрема 48% задоволені своїм життям поза роботою. Минулого року таких було 53%. Кількість незадоволених соціальним життям дещо зросла до 25% (18% у 2023 році).

Оцінки системи охорони здоров’я та освіти серед респондентів залишаються стабільними, що є позитивним показником в умовах війни. Водночас у цих категоріях спостерігається скорочення нейтральних оцінок на користь незадовільних.

Так, системою освіти задоволені наразі 32% бізнес-аудиторії при 38% незадоволених. Тоді як системою охорони здоров’я задоволені 40% при 27% незадоволених. Варто зазначити, що серед аудиторії ЄБА популярними є приватні медичні та освітні послуги, що може впливати на оцінки респондентів.

Рівень безпеки

Нижчі оцінки від учасників опитування отримали такі фактори як правове поле, рівень безпеки та екологічна ситуація.

Як повідомляють в ЄБА, у чотири рази впала задоволеність рівнем безпеки в Україні за останній рік. Наразі 79% оцінюють ситуацію з безпекою як незадовільну, тоді як у 2023 році таких було 53%. Задоволені рівнем безпеки у 2024 році всього 4% респондентів, порівняно з 16% рік тому. Варто зазначити, що попередня хвиля опитування проводилась напередодні анонсованого літнього контрнаступу 2023 року, періоду, що відзначався значним емоційним піднесенням суспільства.

Крім того, суттєве падіння відбулось в оцінці правового поля, що включає оцінку дискримінації, рівня демократичних свобод та адміністративних послуг. Кількість невдоволених зросла з минулорічних 25% до 61%, тоді як кількість вдоволених відповідно знизилась — з 33% до 15% у 2024 році. Традиційно низькою залишається оцінка екологічної ситуації в країні. Задоволені станом довкілля тільки 10% бізнес-аудиторії, а незадоволені – 66% (53% минулого року).

Дослідження демонструє спадну динаміку оцінки загального досвіду життя. Загалом, 27% бізнес-аудиторії оцінюють свій досвід життя в Україні позитивно. Ще 36% оцінюють його нейтрально, і 37% мають негативний досвід. У 2023 році було 44% задоволених та 21% незадоволених респондентів.

"Очікувано, оцінки широкої аудиторії є нижчими, аніж оцінки бізнес-аудиторії, представленої співробітниками членських компаній ЄБА. Серед широкої аудиторії, 14% респондентів задоволені загальним досвідом життя в Україні, 39% надають нейтральну оцінку, а 48% — незадовільну. Серед широкої аудиторії найкращими є оцінки молодшої (до 25 років) та старшої (від 60 років) аудиторій та мешканців Києва", - підкреслюють в ЄБА.

Там додають, що аналогічно до бізнес-аудиторії, вищі оцінки серед широкої аудиторії отримали такі фактори як якість соціального життя, задоволеність роботою, система освіти та система охорони здоров’я, а нижчі — оцінки правового поля, екологічної ситуації, рівня безпеки та доходів. Усі оцінки, окрім рівня доходів, продемонстрували падіння, порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, у травні після двох місяців позитивних настроїв український бізнес негативно оцінив результати своєї діяльності. Також у червні бізнес вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності, свідчить дані опитування НБУ.