Через відключення світла прискорилася міграція, а українці стали частіше замовляти готові страви

Міграція українців за кордон у червні прискорилася, що може бути пов'язано з відключеннями електроенергії. Через це зростає дефіцит робочої сили в Україні, , що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Міграція зростає

Зазначається, що кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

Також зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їхня зайнятість.

Брак працівників

За даними НБУ, вітчизняні підприємства й надалі відчувають нестачу робочої сили, що сприяє збільшенню зарплат у приватному секторі.

Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

За розрахунками НБУ, у червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч гривень, у вакансіях - до 19,5 тисяч гривень.

Як зауважили в НБУ, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Споживчі настрої українців

За даними НБУ, також відключення світла вплинули на споживчі настрої українців.

Через тривалі відключення е/е попит на товари автономного живлення та електроніку в червні стрімко зріс.

"Водночас у великих містах під час відключень зростають відвідуваність ресторанів і самовивіз, що певним чином підтримало роздрібну торгівлю та сектор послуг", - наголосили в регуляторі.

Нагадаємо, у травні після двох місяців позитивних настроїв український бізнес негативно оцінив результати своєї діяльності. Також у червні бізнес вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності, свідчить дані опитування НБУ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com