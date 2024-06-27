Скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах, – дослідження

Українці, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні. Але більшість українських біженців покладаються на місцеву фінансову допомогу.

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Про це повідомляють у Міграційній платформі EWL за результатами дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах", проведеного разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Зарплата в 4 рази більша, ніж в Україні

Зазначається, що у середньому в Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць. Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату в Україні.

В Нідерландах середня зарплата українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі більше середньої зарплати в Україні.

Понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими. Ще 22% респондентів вказали, що їхня зарплата - менше 499 євро.

У Нідерландах чверть респондентів повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро. Ще чверть отримують від 500 до 999 євро та решта 25% - нижче 499 євро.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан

Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу.

"Це свідчить про проблеми, з якими вони стикаються, часто не маючи постійного доходу чи потребуючи державної підтримки", - зауважують аналітики.

Натомість майже половина опитаних як у Німеччині (44%) і в Нідерландах (40%) стверджує, що попри фінансову допомогу, яка дозволяє їм жити в країні перебування, вони все одно вирішують працювати. Хоча офіційна німецька статистика вказує лише на близько 20% зайнятості біженців минулого року. У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу. Серед опитаних, які ідентифікують себе як біженці, рівень зайнятості становить 58% в обох країнах.

"Варто зазначити, що майже половина респондентів в обох країнах (47% у Німеччині та 48% у Нідерландах) стверджують, що їм було б цікаво відвідувати курси для підвищення професійної кваліфікації, оплачуючи їх самостійно або розділяючи кошти з роботодавцями. Це свідчить про високу мотивацію українських мігрантів", - стверджує Міхаліна Сєлевич, директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.

Чи надсилають гроші в Україну

Також дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші в Україну.

У Нідерландах 11% респондентів відправляють фінансову допомогу на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Українці, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, нині обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення