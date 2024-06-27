Сколько зарабатывают украинцы в Германии и Нидерландах, – исследование

Украинцы, работающие в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине. Но большинство украинских беженцев возлагают на местную финансовую помощь.

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Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL по результатам исследования "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах" , проведенного вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Зарплата в 4 раза больше, чем в Украине

В среднем в Германии украинцы зарабатывают 1334 евро в месяц. Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату в Украине.

В Нидерландах средняя зарплата украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно в три раза больше средней зарплаты в Украине.

Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 евро до 1999 евро чистыми. Еще 22% респондентов указали, что их зарплата – менее 499 евро.

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 евро до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% – ниже 499 евро.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние

Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) возлагаются на местную финансовую помощь.

"Это свидетельствует о проблемах, с которыми они сталкиваются, часто не имея постоянного дохода или нуждаясь в государственной поддержке", - отмечают аналитики.

В то же время почти половина опрошенных как в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что несмотря на финансовую помощь, позволяющую им жить в стране пребывания, они все равно решают работать. Хотя официальная немецкая статистика указывает лишь на около 20% занятости беженцев в прошлом году. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают. Среди опрошенных, идентифицирующих себя как беженцы, уровень занятости составляет 58% в обеих странах.

Стоит отметить, что почти половина респондентов в обеих странах (47% в Германии и 48% в Нидерландах) утверждают, что им было бы интересно посещать курсы для повышения профессиональной квалификации, оплачивая их самостоятельно или разделяя средства с работодателями. Это свидетельствует о высокой мотивации. украинских мигрантов", - утверждает Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Присылают ли деньги в Украину

Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии посылают деньги в Украину.

В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на родину.

Ранее сообщалось, что летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых ( 50-91 тыс. грн), но уже второй год подряд страна испытывает кадровый голод. Украинцы, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения