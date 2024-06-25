Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2026 года

Сегодня Совет Европы принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 для более 4 миллионов украинцев, бегущих от российско-агрессорской войны.

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Об этом говорится на сайте совета.

"День за днем ​​Россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Это опасные обстоятельства. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", - сказала Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции.

Принятое сегодня решение о продлении не изменяет решение с марта 2022 года в части категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

Что такое временная защита?

Временная защита – это чрезвычайный механизм ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах, связанных с массовым наплывом беженцев. Директива ЕС по временной защите была впервые запущена 4 марта 2022 в ответ на вторжение России в Украину. Он обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну происхождения.

Система уменьшает давление на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не следует рассматривать отдельно. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС. Эти права включают:

место жительства,

доступ к рынку труда и жилья,

медицинская помощь,

социальная помощь,

доступ к образованию для детей.

Отметим, что закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты и фактический уровень помощи может отличаться от одной страны-члена к другой.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данны Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украина удастся вернуть не более половины беженцев , выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Источник фото: ua.depositphotos.com