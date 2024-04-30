В Правительстве рассказали, будут ли украинцев из ЕС возвращать принудительно

Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос прекращения предоставления мужчинами призывного возраста консульских услуг за рубежом, пишет DW.

В частности, она отметила, что учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не означает "автоматическую мобилизацию на фронт".

"Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - подчеркнула Стефанишина.

Также она рассказала, что в мае в Украину приедет еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон.

Она планирует обсудить с украинскими властями вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, учитывая, что действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула Стефанишина.

Как отреагировали в Европе

С начала полномасштабной войны европейские страны приютили миллионы украинских беженцев, среди которых были не только женщины, дети и пожилые люди, но и мужчины призывного возраста.

При этом, до войны, многие украинцы работали в странах ЕС, иногда за меньшую зарплату, чем европейцы, что было достаточно выгодно для работодателей.

Учитывая нынешнюю ситуацию, страны Европы не слишком хотят терять дешевую рабочую силу.

Но в Польше заявили, что Варшава готова помочь Киеву в возвращении граждан мужского пола призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг".

В Еврокомиссии вообще отказались комментировать это решение правительства Украины и отметили, что примут его к сведению, но "не различают пола".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус", – прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам., миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер

В Германии пошли еще дальше и решили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство не будет предусматривать наличие у них действующего паспорта гражданина Украины. Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании уклонения от службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему документ, заменяющий паспорт.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

Мужчины призывного возраста могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины, а пересылка или выдача документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

Однако некоторые категории среди мужчин призывного возраста все же могут получить документы на территории других стран.

К ним относятся отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством, в том числе люди с инвалидностью, их опекуны, родители детей с инвалидностью, лица, нуждающиеся в постоянном уходе, военнослужащие, раненые в результате войны. Они могут получить паспорта за границей при наличии подтверждающих документов.

Источник фото: ua.depositphotos.com