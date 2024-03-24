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Украинцы в Польше могут получить юридическую помощь через чат-бот
Для украинцев в Польше запустили чат-бот "Юридический советчик 2.0". Его создали, чтобы предоставить находящимся в этой стране украинцам удобный инструмент доступа к информации по неотложным вопросам.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Какую помощь можно получить
Отмечается, что в чат-боте пользователи могут бесплатно получить информацию о:
- оформление документов и поиска жилья;
- социальных выплат, образовательных возможностей, медицинских услуг;
- трудоустройство и ведение бизнеса;
- поездок между Польшей и Украиной, правил пересечения границы.
Кроме того, чат-бот содержит контакты польских учреждений, институтов и организаций, в частности, экстренной помощи для различных жизненных ситуаций.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также через чат-бот можно отправить свои вопросы специалистам по иммиграциям представительства украинского благотворительного фонда "Право на защиту" в Польше (Right to Protection Poland).
Чат-бот доступен в Telegram по этой ссылке.
Согласно информации Министерства внутренних дел и администрации Польши, в стране находится более 1,2 миллиона граждан Украины.
Польша не планирует выгонять украинцев домой
Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда", заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.
"Все голоса, звучавшие с польской стороны, я имею в виду политиков, но также голоса общественного мнения, указывали на то, что Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", - отметил Ярослав Гузы.
В то же время, посол добавил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположил, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.
Сейчас польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране.
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до июня 2024 года
В феврале Польша продлила временную защиту украинских беженцев до июня 2024 года.
Это означает, что у украинских беженцев, среди прочего:
- свободный доступ к рынку труда;
- доступ к медицинской помощи;
- возможность ведения бизнеса
Однако после июня 2024 г. чиновники хотят изменить льготы для украинцев. Польское правительство работает над новыми правилами, которыми предлагается:
- аннулировать временную защиту за выезд в Украину: в таком случае государство зафиксирует, что беженец больше не считает пребывание на родине опасным. Выезд доступен для украинцев на 30 дней;
- отменить "подъемные" для вновь прибывших в размере 300 злотых;
- более тщательно проверять людей, имеющих задолженность по выплатам, так как многие беженцы не компенсируют половину расходов на проживание и питание в центрах размещения.