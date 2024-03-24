Украинцы в Польше могут получить юридическую помощь через чат-бот

Для украинцев в Польше запустили чат-бот "Юридический советчик 2.0". Его создали, чтобы предоставить находящимся в этой стране украинцам удобный инструмент доступа к информации по неотложным вопросам.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Какую помощь можно получить

Отмечается, что в чат-боте пользователи могут бесплатно получить информацию о:

оформление документов и поиска жилья;

социальных выплат, образовательных возможностей, медицинских услуг;

трудоустройство и ведение бизнеса;

поездок между Польшей и Украиной, правил пересечения границы.

Кроме того, чат-бот содержит контакты польских учреждений, институтов и организаций, в частности, экстренной помощи для различных жизненных ситуаций.

Также через чат-бот можно отправить свои вопросы специалистам по иммиграциям представительства украинского благотворительного фонда "Право на защиту" в Польше (Right to Protection Poland).

Чат-бот доступен в Telegram по этой ссылке.

Согласно информации Министерства внутренних дел и администрации Польши, в стране находится более 1,2 миллиона граждан Украины.

Польша не планирует выгонять украинцев домой

Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда", заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

"Все голоса, звучавшие с польской стороны, я имею в виду политиков, но также голоса общественного мнения, указывали на то, что Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", - отметил Ярослав Гузы.

В то же время, посол добавил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположил, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.

Сейчас польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране.

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до июня 2024 года

В феврале Польша продлила временную защиту украинских беженцев до июня 2024 года.

Это означает, что у украинских беженцев, среди прочего:

свободный доступ к рынку труда;

доступ к медицинской помощи;

возможность ведения бизнеса

Однако после июня 2024 г. чиновники хотят изменить льготы для украинцев. Польское правительство работает над новыми правилами, которыми предлагается: