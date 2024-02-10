Украину покинут около 10 млн человек в случае поражения в войне

В Германии прогнозируют, что количество украинских беженцев вырастет на 10 миллионов, если страна-агрессор РФ сможет одержать победу в войне с Украиной.

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Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что большинство украинских беженцев направится в Западную Европу, а одной из стран назначения будет Германия.

Сейчас в Германии находится 1,1 миллиона граждан Украины, въехавших в страну с 2022 года.

В то же время немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что у Украины есть военные и финансовые возможности для поддержки своей обороны до конца 2024 года. Но ситуацию усугубляет задержка в помощи со стороны США.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то самый плохой сценарий массового оттока из Украины и распространение войны на страны НАТО станет наиболее вероятным. Тогда десять миллионов беженцев - это самое низкое предположение", - сказал немецкий политик Родерих Кизеветтер.

Германия ускорит процесс трудоустройства украинских беженцев

Немецкие власти поставили целью как можно быстрее трудоустроить беженцев, чтобы перестать платить им социальную помощь. Украинцам в Германии ежемесячно платят 520 евро на взрослого и 360 евро на ребенка плюс помогают с оплатой жилья и коммунальных услуг.

Но, имея такие деньги не работая, украинцы не спешат трудоустраиваться.

Федеральный министр труда Германии Губертус Гайль стремится поскорее трудоустроить беженцев из Украины, для чего, по его словам, нужна "готовность работодателей нанимать этих людей, даже если они владеют лишь базовыми знаниями немецкого языка".

Вместе с главой Федерального агентства занятости Андреа Налес они представили соответствующую программу, направленную на интеграцию на рынок труда беженцев в общем и украинцев с временной защитой в частности. Для ее реализации был назначен специальный уполномоченный.

Как пояснил такой шаг правительства Гайль, немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и квалифицированных работниках.

По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны России против Украины, трудоспособно 52 процента. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.

Заметим, украинские беженцы, нашедшие убежище в Европейском Союзе, сыграли важную роль в улучшении ситуации на рынке труда в странах блока. В Европейских государствах возник дефицит рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует уменьшению этой проблемы.

Сколько украинцев уехали за границу?

За данными Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2023 года по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономична, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины беженцев , выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.