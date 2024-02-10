Україну залишать близько 10 млн людей у разі поразки у війні

У Німеччині прогнозують, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо країна- агресор РФ зможе здобути перемогу у війні з Україною.

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Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що переважна більшість українських біженців попрямує до Західної Європи, а однією з країн призначення буде Німеччина.

Наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з 2022 року.

Водночас німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони до кінця 2024 року. Але ситуацію ускладнює затримка у допомозі з боку США.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане найімовірніший. Тоді десять мільйонів біженців - це найнижче припущення", - сказав німецький політик Родеріх Кізеветтер.

Німеччина прискорить процес працевлаштування українських біженців

Німецька влада поставила за мету якнайшвидше працевлаштувати біженців, щоб перестати платити їм соціальну допомогу. Українцям у Німеччині щомісяця платять 520 євро на дорослого та 360 євро на дитину, плюс допомагають з оплатою житла та комунальних послуг.

Але маючи такі гроші не працюючи, українці не поспішають працевлаштовуватися.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль прагне швидше працевлаштувати біженців з України, для чого, за його словами, потрібна "готовність роботодавців наймати цих людей, навіть якщо вони володіють лише базовими знаннями німецької мови".

Разом з очільнецею Федерального агентства зайнятості Андреа Налес вони представили відповідну програму, спрямовану на інтеграцію на ринок праці біженців загалом та українців з тимчасовим захистом зокрема. Для її реалізації призначили спеціального уповноваженого.

Як пояснив такий крок уряду Гайль, німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52 відсотки. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Зауважимо, українські біженці, які знайшли прихисток у Європейському Союзі, відіграли важливу роль у покращенні ситуації на ринку праці в країнах блоку. В Європейських державах виник дефіцит робочої сили, а працевлаштування більш як половини українців сприяє зменшенню цієї проблеми.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.