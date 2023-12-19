Еврокомиссия выделит 65 млн евро странам, приютившим украинских беженцев

Европейская комиссия приняла решение о выделении более 65 млн евро для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в размещении людей, спасающихся от российской агрессии против Украины.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Эти деньги будут выделены из Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Страны смогут использовать это дополнительное финансирование, чтобы помочь получателям временной защиты переехать из коллективного жилья в частное. Также им будет предоставлена финансовая поддержка в течение переходного периода, языковая и профессиональная подготовка, и доступ к социальным и медицинским услугам.

Решение о выделении помощи было принято на фоне призыва финансирования проектов, направленных на уменьшение нагрузки на способности государств-членов принимать беженцев и оказывать им помощь. Основная цель состоит в том, чтобы лица, пользующиеся временной защитой, получали необходимую поддержку, услуги и помощь.

Государства-члены, агентства, организации гражданского общества и международные организации могут приступить к реализации своих проектов уже сегодня. Финансирование будет осуществляться в соответствии с соответствующими системами мониторинга и контроля финансовой системы ЕС.

В настоящее время в Европейском Союзе находятся более 4,1 миллиона человек, пользующихся временной защитой. Она была впервые введена вскоре после вторжения России в Украину, а в сентябре 2023 продлена до марта 2025 года. Комиссия продолжает принимать меры для поддержки людей, бегущих из Украины, и принимающих государств-членов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит 110 млн евро гуманитарной помощи для украинцев. 100 млн евро из них пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро – в поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.

С начала войны Евросоюз выделил в поддержку Украины около 81 млрд евро. Сюда входят финансовая, гуманитарная, чрезвычайная бюджетная и военная поддержка, а также ресурсы, предоставленные для того, чтобы помочь государствам-членам удовлетворить потребности бегущих от войны украинцев.

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