Українці в Польщі можуть отримати юридичну допомогу через чат-бот

Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0". Його створили, щоб надати українцям, які перебувають у цій країні, зручний інструмент доступу до інформації з нагальних питань.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Яку допомогу можна отримати

Зазначається, що у чат-боті користувачі можуть безоплатно отримати інформацію щодо:

оформлення документів та пошуку житла;

соціальних виплат, освітніх можливостей, медичних послуг;

працевлаштування і ведення бізнесу;

поїздок між Польщею та Україною, правил перетину кордону тощо.

Крім того, чат-бот містить контакти польських установ, інституцій та організацій, зокрема екстреної допомоги для різних життєвих ситуацій.

Також через чат-бот можна надіслати свої запитання фахівцям з імміграційних питань представництва українського благодійного фонду "Право на захист" у Польщі (Right to Protection Poland).

Чат-бот доступний у Telegram за цим посиланням.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, у країні наразі перебуває понад 1,2 мільйона громадян України.

Польща не планує виганяти українців додому

Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці", заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

"Усі голоси, які лунали з польського боку, я маю на увазі політиків, але також голоси громадської думки, вказували на те, що Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", - зауважив Ярослав Гузи.

Водночас посол додав, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

Наразі польський уряд вирішує, як урегулювати питання довгострокового перебування українців у країні.

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до червня 2024 року

У лютому Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців до червня 2024 року.

Це означає, що українські біженці мають, серед іншого:

вільний доступ до ринку праці;

доступ до медичної допомоги;

можливість ведення бізнесу.

Проте після червня 2024 року чиновники хочуть змінити пільги для українців. Наразі польський уряд працює над новими правилами, якими пропонується: