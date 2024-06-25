Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2026 року

Сьогодні Рада Європи прийняла рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російсько-агресорської війни.

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Про це йдеться на сайті ради.

"День за днем ​​Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", - сказала Ніколь де Мур, державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції.

Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист – це надзвичайний механізм ЄС, який активується у виняткових обставинах, пов’язаних із масовим напливом біженців. Директива ЄС щодо тимчасового захисту була вперше запущена 4 березня 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Він забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.

Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС. Ці права включають:

місце проживання,

доступ до ринку праці та житла,

медична допомога,

соціальна допомога,

доступ до освіти для дітей.

Зазначимо, що закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту і фактичний рівень допомоги може відрізнятися від однієї країни-члена до іншої.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com