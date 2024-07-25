Промислова інфляція побила 30-річний рекорд

Подорожчання електроенергії у червні вплинуло не тільки на споживчу, але й на промислову інфляцію в Україні - індекс цін виробників (ІЦВ) промислової продукції в Україні у червні 2024 року збільшився на 14% у порівнянні з травнем.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За підрахунками видання Forbes, такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992-1995 років. При цьому ще у березні 2024 року річна інфляція у промисловості була практично нульовою. Швидкий розгін промислової інфляції дуже часто виступає передвісником прискорення індексу споживчих цін.

Зазначається, що основною причиною різкого збільшення індексу є подорожчання електроенергії для бізнесу в червні.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.

На початку 2022 року, коли зміна ІЦВ перевищила 62% рік до року, Національний банк із посиланням на власні розрахунки заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу в Україні є слабким. Збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% приросту індексу споживчих цін.

Нагадаємо, індекс споживчих цін (ІСЦ) у червні збільшився на 2,2% до попереднього місяця, у річному вимірі інфляція становила 4,8%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

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