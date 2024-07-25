Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%

Національний банк України прогнозує, що інфляція в країні прискориться в найближчі місяці, але залишиться помірною - на рівні 8,5% на кінець 2024 року.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі НБУ.

В Нацбанку пояснюють, що інфляція залишатиметься помірною завдяки заходам із захисту гривневих доходів та заощаджень населення, а також забезпеченню стійкості валютного ринку. Додатково стримуючим фактором буде мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Згідно з повідомленням, основними факторами, що впливатимуть на зростання цін, є збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, вичерпання ефектів минулорічних врожаїв та негативний вплив літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Проте, НБУ прогнозує, що вже у 2025 році інфляція почне сповільнюватися - до 6,6%, а в 2026 році повернеться до цільового показника в 5%. Цьому сприятимуть зважена монетарна політика НБУ та послаблення зовнішнього інфляційного тиску.

Щодо економічного зростання, НБУ покращив свій прогноз на 2024 рік до 3,7%, незважаючи на виклики, пов'язані з війною та пошкодженнями енергетичної інфраструктури. Цьому сприяють адаптація бізнесу до умов війни, стабільна робота морського коридору та очікуване розширення бюджетних стимулів.

На 2025-2026 роки НБУ прогнозує прискорення темпів зростання реального ВВП до 4-5% завдяки поступовій нормалізації економічних умов, збереженню м'якої фіскальної політики та пожвавленню зовнішнього попиту.

Проте, там додали, що триваюча війна унеможливлює повернення економіки до нормальних умов функціонування та ускладнюватиме закріплення інфляції на рівні цілі НБУ.

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".