Потребительские настроения украинцев в июле улучшились – исследование Info Sapiens

В июле 2024 года индекс потребительских настроений (ИДН) в Украине вырос на 7,3 пункта и достиг 70,1 пункта. Выросли и все составляющие индикатора, свидетельствующие об улучшении настроений среди украинцев.

Об этом идет речь в исследовании компании Info Sapiens.

Аналитики Info Sapiens отметили, что после многомесячного спада ключевых показателей в июле 2024 года произошло значительное улучшение потребительских настроений и экономических ожиданий среди украинцев.

В частности, индекс текущего положения (ИПС) вырос на 2,9 пункта и составил 53,8 пункта. Этот индекс включает в себя два показателя: индекс текущего личного материального положения, который вырос на 1,8 пункта до 49 пунктов, и индекс целесообразности крупных покупок, который увеличился на 4,1 пункта и достиг 58,6 пункта.

Инфографика: Info Sapiens/скриншот

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) также показал положительную динамику, вырос на 7,3 пункта до 80,9 пункта. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения поднялся на 5,5 пункта до 75,2 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики страны в год вырос на 9,8 пункта и составил 65,9 пункта.

Кроме того, индекс ожидаемого развития экономики на пять лет вырос на 6,5 пункта, достигнув 101,6 пункта.

По другим показателям индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 пункта и составил 125 пунктов, тогда как индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца. В то же время индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,8 пункта и составил 169,8 пункта.

Напомним, Индекс потребительских настроений (ИДН) в июне 2024 года снизился на 8 пунктов и составил 64,5 пункта. Это свидетельствует об общем ухудшении настроений украинских потребителей по сравнению с маем.

Индекс потребительских настроений в Украине определили с 12 по 29 июля 2024 года на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Источник фото: ua.depositphotos.com