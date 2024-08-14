Споживчі настрої українців у липні покращилися – дослідження Info Sapiens

У липні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні зріс на 7,3 пункти і досяг 70,1 пункту. Зросли і всі складові індикатора, що свідчить про покращення настроїв серед українців.

Про це йдеться в дослідженні компанії Info Sapiens.

Аналітики Info Sapiens відзначили, що після кількамісячного спаду ключових показників, у липні 2024 року відбулося значне покращення споживчих настроїв та економічних очікувань серед українців.

Зокрема, індекс поточного становища (ІПС) зріс на 2,9 пункти і склав 53,8 пункти. Цей індекс включає два показники: індекс поточного особистого матеріального становища, який зріс на 1,8 пункти до 49 пунктів, та індекс доцільності великих покупок, що збільшився на 4,1 пункти і досяг 58,6 пункту.

Інфографіка: Info Sapiens/скріншот

Повідомляється, що Індекс економічних очікувань (ІЕО) також показав позитивну динаміку, зрісши на 7,3 пункти до 80,9 пункту. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища піднявся на 5,5 пункти до 75,2 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки країни на рік зріс на 9,8 пункти і склав 65,9 пункту.

Крім того, індекс очікуваного розвитку економіки на п'ять років зріс на 6,5 пункти, досягнувши 101,6 пункту.

Щодо інших показників, індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 пункти і склав 125 пунктів, тоді як індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Водночас індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 пункти і склав 169,8 пункту.

Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв (ІСН) у червні 2024 року знизився на 8 пунктів і становить 64,5 пункти. Це свідчить про загальне погіршення настроїв українських споживачів у порівнянні з травнем.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначили з 12 по 29 липня 2024 на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження було опитано 1000 осіб віком від 16 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

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