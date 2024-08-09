Инфляция в июле упала до 0%, но в годовом выражении ускорилась до 5,4%

В июле 2024 года потребительские цены остались на том же уровне, что и в июне, но с начала года выросли на 4,3%, а за последний год - на 5,4% (в июне эти показатели составили 2,2%, 4,3% и 4,8% соответственно). Базовая инфляция в июле выросла до 0,7%, а с начала года – до 4,1% (в июне – 0,5% и 3,3% соответственно). Об этом сообщает Госстат.

В июле 2024 г. на потребительском рынке Украины отмечено снижение цен относительно июня на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,6%. В частности, больше всего подешевели овощи (на 19,6%) и яйца (на 11,4%). Цены на сало и мясо птицы также снизились на 0,6 и 0,4% соответственно.



Однако одновременно наблюдался рост цен на сахар (на 12,1%) и ряд других товаров, включая продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия и масло. Цены на эти продукты выросли на 3,9% – 0,6%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия поднялись на 1,0%, при этом табачные изделия стали дороже на 1,3%, а алкогольные напитки – на 0,7%.

Тем временем одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Расходы на транспорт в июле выросли на 0,7%, в основном из-за повышения стоимости проезда в автотранспорте на 0,8% и подорожания горючего на 0,6%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

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