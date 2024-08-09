Інфляція у липні впала до 0%, але в річному вимірі прискорилася до 5,4%

У липні 2024 року споживчі ціни залишилися на тому ж рівні, що й у червні, але з початку року зросли на 4,3%, а за останній рік - на 5,4% (в червні ці показники склали 2,2%, 4,3% та 4,8% відповідно). Базова інфляція в липні зросла до 0,7%, а з початку року – до 4,1% (в червні - 0,5% та 3,3% відповідно). Про це повідомляє Держстат.

У липні 2024 року на споживчому ринку України відзначено зниження цін порівняно з червнем на продукти харчування та безалкогольні напої на 0,6%. Зокрема, найбільше подешевшали овочі (на 19,6%) та яйця (на 11,4%). Ціни на сало та м’ясо птиці також знизилися на 0,6% та 0,4% відповідно.



Однак, водночас спостерігалося зростання цін на цукор (на 12,1%) та ряд інших товарів, включаючи продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби та масло. Ціни на ці продукти зросли на 3,9% – 0,6%.



Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялися на 1,0%, при цьому тютюнові вироби стали дорожчими на 1,3%, а алкогольні напої – на 0,7%.

Тим часом одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Витрати на транспорт у липні зросли на 0,7%, здебільшого через підвищення вартості проїзду в автотранспорті на 0,8% та подорожчання пального на 0,6%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

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