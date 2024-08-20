ICU погіршила макропрогноз на 2024: інфляція зросте, економіка сповільниться

Інвестиційна група ICU (Investment Capital Ukraine) переглянула свій макроекономічний прогноз на 2024 рік, враховуючи нові економічні виклики. Згідно з оновленими даними, інфляція в Україні цього року прискориться до 7,8% замість попередньо прогнозованих 6,4%, тоді як зростання економіки очікується на рівні 4%, що трохи нижче попереднього прогнозу в 4,1%.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Також зросла ймовірність обмеженого монетарного фінансування дефіциту бюджету.

"Річна інфляція почала передбачувано прискорюватися з травня, це прискорення дещо перевищує наші очікування. Ми прогнозуємо, що на кінець року інфляція буде в діапазоні 7-8%. Вона, ймовірно, продовжить прискорюватися в першому кварталі 2025 року, проте залишатиметься в однозначній зоні", - зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

За оцінками ICU, у 2025 році інфляція може досягти 8%. Водночас, аналітики вважають, що Національний банк України (НБУ) мав можливість знизити облікову ставку суттєвіше в першій половині 2024 року, проте нині, на тлі інфляції та валютних коливань, подальше зниження є малоймовірним.

ICU переглянув свій прогноз щодо облікової ставки: замість очікуваного зниження до 11,5% тепер прогнозується її збереження на рівні 13% до кінця року з можливим зниженням до 11% у 2025 році.

Повідомляється, що прогноз економічного зростання на 2024 рік було скориговано через проблеми з електропостачанням, дефіцитом робочої сили та зниженням урожаю. Ваврищук пояснив, що економіка України зросте на 4,0% завдяки внутрішньому приватному споживанню та відновленню експорту через морський транспортний коридор. У 2025 році також очікується зростання ВВП на рівні 4%. Оцінку номінального ВВП на цей рік знижено до $188 млрд, а на наступний рік прогнозується $195 млрд.

Незважаючи на зростання макроекономічних ризиків, ICU вважає їх керованими, завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, яка підтримує валютний ринок і бюджет. Проте зовнішньополітичні ризики залишаються значущими, особливо у разі зміни урядів у країнах-партнерах.

ICU також зазначає, що осінні та зимові перебої з електропостачанням стануть важливим джерелом ризиків, на додаток до складної безпекової ситуації.

ICU також знизив прогноз міжнародних резервів України на 2024 рік до $43,7 млрд, очікуючи їх зменшення до $37,5 млрд у 2025 році. Валютний ринок продовжує стикатися з дефіцитом, що зріс останніми місяцями, але НБУ поступово послаблює гривню, намагаючись стабілізувати ситуацію.

Згідно з повідомленням, головним викликом у другому півріччі 2024 року стане фінансування дефіциту держбюджету, особливо через можливе перевищення видатків на оборону на 500 млрд грн. Частину цих витрат буде покрито додатковими податковими надходженнями, але понад 200 млрд грн доведеться залучити на внутрішньому ринку. Це підвищує ймовірність обмеженого монетарного фінансування дефіциту бюджету в кінці року.

Додамо, Національний банк України прогнозує, що інфляція в країні прискориться в найближчі місяці, але залишиться помірною - на рівні 8,5% на кінець 2024 року. Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

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