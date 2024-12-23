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Валютний курс досяг 42 грн/дол. Чому це сталося та яким він буде на початку 2025 року?
Долар вже коштує понад 42 гривні, але НБУ стримує валютний ринок інтервенціями від глибшої девальвації.
На передостанньому тижні року – 16-20 грудня – долар на готівковому ринку впевнено переступив межу у 42 гривні, а офіційний курс впритул наблизився до цієї позначки.
Як і очікувалося, зростання дефіциту валюти разом із прискоренням темпів інфляції призвели до послаблення гривні. Тому фінал року з великою ймовірністю ознаменується впевненим переходом курсу до нового діапазону 42-43 грн/дол.
У всьому винна інфляція
Як пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, поточну динаміку валютного курсу навряд чи можна вважати сенсацією на тлі зростання споживчих цін.
Нагадаємо, що у листопаді інфляція досягла 11,2% рік до року проти 9,7% у жовтні, у місячному вимірі ціни зросли на 1,9%.
На готівковому ринку знову спостерігається зростання попиту на валюту. Якщо в першій половині грудня чиста купівля готівкової валюти становила близько 250 млн дол., то в другій половині місяця вона досягла майже 300 млн дол. на тиждень.
"Враховуючи сезонне збільшення доходів населення у грудні при зростанні курсових коливань, ми очікуємо на збереження високого рівня попиту на валюту", – каже Григорій Кукуруза.
Підвищена активність покупців зафіксована і на міжбанківському ринку. За середньоденного обсягу пропозиції на рівні приблизно 234 млн дол., попит на міжбанку ближче до середини грудня досяг 370 млн дол. на день, що на 80-90 млн дол. більше, ніж у листопаді.
Відтак Нацбанку знову довелося збільшити обсяги інтервенцій. Причому досить суттєво. Якщо 2-6 грудня НБУ продав на ринку близько 800 млн дол., то 9-13 грудня інтервенції становили майже 1 млрд дол., а протягом 16-20 грудня – 1,4 млрд дол., що стало найбільшим тижневим розпродажем валюти з резервів Нацбанку із початку 2024 року.
Девальваційний рух продовжуватиметься
За словами Григорія Кукурузи, сезонне посилення дефіциту валюти багато в чому спричинене зростанням державних витрат наприкінці року. "Значна частина бюджетних коштів, що перерозподіляються, потрапляє на валютний ринок, враховуючи високу частку імпорту в структурі ВВП (понад 50%)", — уточнює експерт.
Тому логічно припустити: перевага покупців залишиться, що штовхатиме курс вгору і змусить НБУ підтримувати значні обсяги інтервенцій.
Нагадаємо, що наприкінці 2023 року на валютному ринку була схожа картина. Лише за грудень 2023 року гривня девальвувала більш ніж на 8% і курс зріс до 39 грн/дол. Але тоді ситуація погіршувалась тим, що фінансування України було під загрозою зриву. Зараз із грошима закордонних партнерів усе гаразд.
Крім того, для приборкання зростання цін НБУ ухвалив рішення з 13 грудня підвищити облікову ставку до 13,5%. І навряд чи Нацбанк повернеться до її перегляду у бік зниження раніше літа 2025 року.
Таким чином, з одного боку, тиск на валютний курс зберігається, що і призвело до поступової девальвації до рівня 42 грн/дол. З іншого боку, НБУ задіює важелі та інструменти, що є в його розпорядженні, щоб не допустити різкого і суттєвого ослаблення гривні.
До того ж, на початку кожного року в економіці та на валютному ринку настає певне затишшя. А це означає, що за межі коридору 42-43 грн/дол. курс у найближчому майбутньому точно не вийде.