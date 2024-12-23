Валютний курс досяг 42 грн/дол. Чому це сталося та яким він буде на початку 2025 року?

Долар вже коштує понад 42 гривні, але НБУ стримує валютний ринок інтервенціями від глибшої девальвації.

На передостанньому тижні року – 16-20 грудня – долар на готівковому ринку впевнено переступив межу у 42 гривні , а офіційний курс впритул наблизився до цієї позначки.

Як і очікувалося, зростання дефіциту валюти разом із прискоренням темпів інфляції призвели до послаблення гривні. Тому фінал року з великою ймовірністю ознаменується впевненим переходом курсу до нового діапазону 42-43 грн/дол.

У всьому винна інфляція

Як пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, поточну динаміку валютного курсу навряд чи можна вважати сенсацією на тлі зростання споживчих цін.

Нагадаємо, що у листопаді інфляція досягла 11,2% рік до року проти 9,7% у жовтні , у місячному вимірі ціни зросли на 1,9%.

Інфляція у листопаді перевищила прогноз Національного банку. Основною причиною поглиблення інфляційного тренду залишається подорожчання продуктів харчування через гірший, ніж очікувалося, врожай окремих сільгоспкультур. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

На готівковому ринку знову спостерігається зростання попиту на валюту. Якщо в першій половині грудня чиста купівля готівкової валюти становила близько 250 млн дол., то в другій половині місяця вона досягла майже 300 млн дол. на тиждень.

"Враховуючи сезонне збільшення доходів населення у грудні при зростанні курсових коливань, ми очікуємо на збереження високого рівня попиту на валюту", – каже Григорій Кукуруза.

Підвищена активність покупців зафіксована і на міжбанківському ринку. За середньоденного обсягу пропозиції на рівні приблизно 234 млн дол., попит на міжбанку ближче до середини грудня досяг 370 млн дол. на день, що на 80-90 млн дол. більше, ніж у листопаді.

Відтак Нацбанку знову довелося збільшити обсяги інтервенцій. Причому досить суттєво. Якщо 2-6 грудня НБУ продав на ринку близько 800 млн дол., то 9-13 грудня інтервенції становили майже 1 млрд дол., а протягом 16-20 грудня – 1,4 млрд дол., що стало найбільшим тижневим розпродажем валюти з резервів Нацбанку із початку 2024 року.

Девальваційний рух продовжуватиметься

За словами Григорія Кукурузи, сезонне посилення дефіциту валюти багато в чому спричинене зростанням державних витрат наприкінці року. "Значна частина бюджетних коштів, що перерозподіляються, потрапляє на валютний ринок, враховуючи високу частку імпорту в структурі ВВП (понад 50%)", — уточнює експерт.

Тому логічно припустити: перевага покупців залишиться , що штовхатиме курс вгору і змусить НБУ підтримувати значні обсяги інтервенцій.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року на валютному ринку була схожа картина. Лише за грудень 2023 року гривня девальвувала більш ніж на 8% і курс зріс до 39 грн/дол. Але тоді ситуація погіршувалась тим, що фінансування України було під загрозою зриву. Зараз із грошима закордонних партнерів усе гаразд.

За оцінками НБУ, Україна до кінця 2024 року має отримати близько 8,5 млрд дол. зовнішнього фінансування Отже, резервів у Нацбанку, щоб балансувати валютний ринок, вистачить.

Крім того, для приборкання зростання цін НБУ ухвалив рішення з 13 грудня підвищити облікову ставку до 13,5%. І навряд чи Нацбанк повернеться до її перегляду у бік зниження раніше літа 2025 року.

На мій погляд, така зміна має позитивно вплинути на курсову динаміку. Адже, крім валютних інтервенцій, з'явився ще один потужний механізм для запобігання інфляції (облікова ставка – ред.). Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Таким чином, з одного боку, тиск на валютний курс зберігається, що і призвело до поступової девальвації до рівня 42 грн/дол. З іншого боку, НБУ задіює важелі та інструменти, що є в його розпорядженні, щоб не допустити різкого і суттєвого ослаблення гривні.