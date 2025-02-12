Как смягчение валютных ограничений повлияло на ситуацию на валютном рынке: объяснение НБУ

В 2024 году НБУ существенно либерализировал ограничения для бизнеса. Принятые меры не оказали определяющего влияния на валютный рынок и устойчивости его функционирования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ,

Как смягчение валютных ограничений повлияло на валютный рынок

В НБУ отмечают, что объем трансграничных переводов, связанных с мерами валютной либерализации, составляет менее 10% от общего объема. Приблизительно 40% из них были осуществлены за счет валюты бизнеса.

Отсутствие легальных каналов для перевода средств привело бы к их выводу через нелегальные пути, что ухудшило бы контроль и повлияло на международные резервы.

Постепенная валютная либерализация создала возможности для бизнеса и сохранила ресурсы страны, отражающейся в рекордных международных резервах — более 43 млрд долларов США по состоянию на январь 2025 года, отмечают в пресс-службе.

Есть ли связь между смягчением ограничений и международной помощью

Постепенное смягчение ограничений является обязательством Украины в рамках сотрудничества с международными партнерами, что отвечает целям евроинтеграции, ведь членство в ЕС предполагает свободу движения капитала.

Сохранение ограничений могло бы осложнить поступление необходимого международного финансирования и противоречить евроинтеграционным целям, что привело бы к потерям иностранных инвестиций и замедлило бы экономическое восстановление страны.

Насколько смягчение ограничений было насущной задачей

Несмотря на войну, экономика Украины остается рыночной и открытой. У бизнесменов, как отечественных, так и иностранных, есть выбор — работать в Украине или в более безопасных условиях. И даже с высокими рисками безопасности многие предприниматели выбирают Украину.

Конечно, можно наложить запреты на бизнес, ограничивая его возможности по обслуживанию долгов или распоряжению прибылью, но это поставило бы под вопрос долгосрочные перспективы для бизнеса в Украине. Поэтому призывы бизнес-сообщества к прогрессу в валютной либерализации достаточно весомы, ведь без этого многие компании могут задуматься о закрытии бизнеса в стране, отмечают в НБУ.

Смягчение ограничений позволило значительно снизить разницу между наличным и официальным курсом, которая в 2022 году составляла 20%, а в 2023 — 10%. В 2024 году эта разница снизилась до 1%. Минимизация этой разницы является ключевым фактором для стабильности валютного рынка и управляемости ситуацией.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Подробнее читайте в материале Delo.ua.