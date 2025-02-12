Як пом'якшення валютних обмежень вплинуло на ситуацію на валютному ринку: пояснення НБУ

У 2024 році НБУ суттєво лібералізував обмеження для бізнесу. Вжиті заходи не мали визначального впливу на валютний ринок та стійкість його функціонування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ,

Як пом’якшення валютних обмежень вплинуло на валютний ринок

В НБУ зазначають, що обсяг транскордонних переказів, пов'язаних із заходами валютної лібералізації, складає менше 10% від загального обсягу. Приблизно 40% з них були здійснені за рахунок валюти бізнесу.

Відсутність легальних каналів для переказу коштів призвела б до їх виведення через нелегальні шляхи, що погіршило б контроль та вплинуло б на міжнародні резерви.

Натомість, поступова валютна лібералізація створила можливості для бізнесу та зберегла ресурси країни, що відображається в рекордних міжнародних резервах — понад 43 млрд доларів США станом на січень 2025 року, наголошують в пресслужбі.

Чи є зв’язок між пом’якшенням обмежень та міжнародною допомогою

Поступове пом'якшення обмежень є зобов'язанням України в рамках співпраці з міжнародними партнерами, що відповідає цілям євроінтеграції, адже членство в ЄС передбачає свободу руху капіталу.

Збереження обмежень могло б ускладнити надходження необхідного міжнародного фінансування та суперечити євроінтеграційним цілям, що також призвело б до втрат іноземних інвестицій і сповільнило б економічне відновлення країни.

Наскільки пом’якшення обмежень було нагальним завданням

Попри війну, економіка України залишається ринковою та відкритою. Бізнесмени, як вітчизняні, так і іноземні, мають вибір — працювати в Україні або в більш безпечних умовах. І навіть з високими безпековими ризиками багато підприємців обирають Україну.

Звісно, можна накласти заборони на бізнес, обмежуючи його можливості з обслуговування боргів чи розпорядження прибутком, але це поставило б під сумнів довгострокові перспективи для бізнесу в Україні. Тому заклики бізнес-спільноти до прогресу в валютній лібералізації є достатньо вагомими, адже без цього багато компаній можуть задуматися про закриття бізнесу в країні, зазначають в НБУ.

Пом’якшення обмежень дозволило значно зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом, яка в 2022 році становила 20%, а в 2023 — 10%. У 2024 році ця різниця знизилась до рівня 1%. Мінімізація цієї різниці є ключовим фактором для стабільності валютного ринку та керованості ситуацією.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.