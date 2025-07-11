Українська армія отримає нові FPV-дрони: оголошено тендери на суму понад 3 млрд грн

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн і включає 11 лотів на понад 2 млрд грн та 8 лотів на понад 1,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Купівля FPV-дронів для ЗСУ

FPV-дрони вважаються одним із ключових інструментів сучасної війни, оскільки дозволяють ефективно знищувати техніку та живу силу противника з мінімальними ризиками для військових, забезпечуючи швидке реагування на динамічну ситуацію на фронті. Процес закупівель будується на принципах прозорості, рівного доступу для виробників та відповідності вимогам якості.

Вперше закупівлі здійснюються на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ), що дало можливість залучити широкий круг виробників — наразі кваліфікацію до рамкових угод пройшли 19 компаній.

"Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість", – прокоментував Арсен Жумаділов, директор АОЗ.

Що таке рамкова угода?

Рамкова угода — це процедура державних закупівель, яка передбачає попередній відбір постачальників. Спершу компанії проходять кваліфікацію за базовими вимогами, після чого Агенція оборонних закупівель проводить серед них тендери з конкретними технічними вимогами до продукції.

Закупівля FPV-дронів здійснюватиметься у закритому модулі Prozorro, що забезпечує захист конфіденційної інформації про виробників. Подання пропозицій можливе як безпосередньо від компаній, так і через їхніх офіційних представників.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.