Доллар может вырасти до 43 гривен. Что будет влиять на валютный рынок в июне?

Базовый прогноз курса на июнь предусматривает возможные колебания в диапазоне 41,3-42,9 грн/долл. и 46,3-47,8 грн/евро.

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Май для пары гривна/доллар был относительно спокойным и ровным, а вот пара гривна/евро демонстрировала более ощутимые колебания. Доллар в течение мая на межбанке вырос с 41,56 до 41,52 грн, на наличном рынке – снизился с 41,72 до 41,70 грн.

После активного роста в марте-апреле евро двигался в широком диапазоне под влиянием тенденций на мировом рынке, где курс находился в пределах 1,11-1,14 EUR/USD. В Украине за май евро снизился с 47,28 до 46,80 грн на межбанке и с 47,7 до 47,63 грн на наличном рынке.

Валютные итоги мая

В течение мая торговая активность на межбанке почти не изменилась, однако среднедневные объемы продаж валюты снизились на более 5% до 204 млн долл. при незначительном росте среднесуточного спроса на 3% до 294 млн долл.

Идейно рынок оставался относительно пассивным. Большие объемы поступлений внешнего финансирования, пересмотр прогнозов по золотовалютным резервам и прохождение пиков годовой инфляции стабилизировали девальвационные настроения.

Население активно продавало безналичный доллар со своих счетов в среднем на 15,6 млн долл. в сутки, а покупало всего 14,3 млн долл. в сутки. А вот ситуация с наличной валютой была противоположной. Здесь спрос вырос на 2% при снижении предложения на 3%. В результате отрицательное сальдо наличных операций населения в мае увеличилось почти на 50% по отношению к апрелю до 12,6 млн долл. Впрочем, этот показатель остается существенно (в разы) ниже предыдущих месяцев.

Из-за роста активности на межбанке и наличном рынке НБУ нарастил валютные интервенции в мае ориентировочно на 20%.

В целом, относительная стабильность валютного рынка определена усилением контроля за движением капитала и спросом на гривну.

Среди основных факторов влияния следует выделить:

валютную либерализацию для бизнеса и возврат валютных форвардов для хеджирования, что минимально повысило спрос со стороны безналичного рынка и снизило объемы продаж валюты; высокий интерес к ОВГЗ со стороны населения и бизнеса, причем рост портфеля валютных ОВГЗ в 2 раза опережает рост портфеля гривневых облигаций; снижение прогноза по среднему курсу доллара на 2025 год с 45 грн/долл. до 43,3 грн/долл. от Минэкономики для бюджетной декларации. переговорный процесс на фоне обстрелов и активизации наступления на востоке и северо-востоке, из-за чего возросло влияние фактора безопасности на рынок.

Курсовые ожидания и прогнозы на июнь

Исторически июнь для национальной валюты является наиболее благоприятным месяцем. За последние 24 года в июне гривна ослабевала к доллару 4 раза, из которых только один раз падение превысило 1% (в 2004 году – на 1,4%). Этот сезонный тренд объясняется сельскохозяйственной структурой украинской экономики (распродажа запасов продукции, новый урожай) и расходами накопленной населением валюты (на личные потребности и отдых).

Июнь 2025 года обещает быть горячим на события, что в свою очередь будет влиять на активность валютного рынка.

С 1 июня максимальный лимит на р2р-переводы снижается со 150 тыс. до 100 тыс. грн в месяц. Таким образом, продолжается урезание "теневого" сектора, что будет приводить к перераспределению ликвидности между наличным и безналичным рынком.

5 июня ожидается решение НБУ по учетной ставке. Хотя, скорее всего, текущая ставка (15,5%) останется прежней до того момента, пока инфляция не перейдет к устойчивому снижению, особенно учитывая сохранение тенденции к росту цен в пищевой промышленности.

6 июня закончится действие "торгового безвиза" между Украиной и Евросоюзом. В краткосрочной перспективе последствия будут минимальными, поскольку для экспорта украинской сельхозпродукции в ЕС останутся беспошлинные квоты. Однако в среднесрочном и долгосрочном горизонте потери экономики оцениваются на уровне 1% от ВВП или 2,9 млрд дол. Более всего пострадает агросектор, что приведет к сокращению валютных поступлений. А фермеры, как мы помним, оказывают очень значительное влияние на валютный рынок и инфляционную составляющую.

Кроме того, к концу июня следует ожидать вердикт МВФ по поводу нового кредитного транша в размере 500 млн долл., которое традиционно будет сопровождаться положительными решениями еще других стран относительно финансирования Украины.

Конечно ситуация с безопасностью также остается важной составляющей рыночных настроений, учитывая высокую долю неопределенности в переговорах.

Таким образом, в базовом курсовом сценарии в июне возможны колебания в диапазоне 41,3-42,9 грн/долл. и 46,3-47,8 грн/евро.