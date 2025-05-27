Инфляция в Украине: что будет с ценами и как сохранить сбережения

В Украине фиксируется рост инфляции, однако в ближайшее время ожидается замедление. Для сохранения сбережений НБУ предлагает целый ряд финансовых инструментов, которые помогут гражданам защитить средства в условиях экономической нестабильности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Инфляция в Украине: что будет с ценами

В Украине за последние месяцы наблюдался рост инфляции: весной потребительские цены поднялись примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.

Основными факторами удорожания стали несколько ключевых причин.

Во-первых , продовольственные товары подорожали из-за низких урожаев предыдущего года, что привело к дефициту продуктов на рынке. Во-вторых , рост цен на электроэнергию вызван масштабными российскими атаками на украинские электростанции, что ухудшило энергообеспечение страны. Кроме того, повышение акцизов на табачные изделия также повлияло на общий рост потребительских цен.

Также значительную роль в подорожании играет рост расходов бизнеса на оплату работ, что обусловлено нехваткой рабочей силы из-за военных обстоятельств. Повышение зарплат и трудности с наймом работников приводят к увеличению себестоимости товаров и услуг.

Что же ожидается дальше?

Национальный банк прогнозирует, что уже этим летом темпы инфляции начнут замедляться. На это повлияют несколько факторов.

В частности, ожидается улучшение урожая в текущем сезоне, что поможет стабилизировать цены на продукты питания. Во-вторых, снижение мировых цен на нефть будет способствовать сдерживанию удорожания горючего. И, наконец, меры Национального банка, направленные на поддержание стабильности валютного рынка, также будут способствовать общему снижению инфляционного давления в стране.

Как защитить деньги от инфляции

Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ повысил учетную ставку до 15,5% и усилил стимулы для банков привлекать срочные депозиты в гривне. Это привело к более активной конкуренции среди банков, которые сейчас предлагают депозитные ставки около 15% годовых и более (до налогообложения).

Также привлекательными остаются инвестиции в гривневые государственные облигации, которые обеспечивают доходность около 16% годовых и не облагаются налогом.

Национальный банк прогнозирует, что инфляция постепенно снизится до однозначных показателей в конце этого года, а в 2026 году может составить около 5%. По оценкам бизнеса и населения, инфляция через год может быть примерно на уровне 10%. Таким образом, гривневые депозиты и государственные облигации остаются эффективными инструментами сохранения стоимости сбережений.

Напомним, в марте потребительские цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.