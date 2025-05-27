Інфляція в Україні: що буде з цінами та як зберегти заощадження

В Україні фіксується зростання інфляції, однак найближчим часом очікується її уповільнення. Для збереження заощаджень НБУ пропонує низку фінансових інструментів, що допоможуть громадянам захистити кошти в умовах економічної нестабільності.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Інфляція в Україні: що буде з цінами

В Україні протягом останніх місяців спостерігалося зростання інфляції: навесні споживчі ціни піднялися приблизно на 15% у порівнянні з минулим роком.

Основними факторами подорожчання стали кілька ключових причин.

По-перше, продовольчі товари подорожчали через низькі врожаї попереднього року, що призвело до дефіциту продуктів на ринку. По-друге, зростання цін на електроенергію спричинене масштабними російськими атаками на українські електростанції, що погіршило енергозабезпечення країни. Крім того, підвищення акцизів на тютюнові вироби також вплинуло на загальне зростання споживчих цін.

Також значну роль у подорожчанні відіграє зростання витрат бізнесу на оплату праці, що зумовлено нестачею робочої сили через воєнні обставини. Підвищення зарплат та труднощі з наймом працівників призводять до збільшення собівартості товарів і послуг.

Що ж очікується надалі?

Національний банк прогнозує, що вже цього літа темпи інфляції почнуть сповільнюватися. На це впливатимуть кілька факторів.

Зокрема, очікується покращення врожаїв у поточному сезоні, що допоможе стабілізувати ціни на продукти харчування. По-друге, зниження світових цін на нафту сприятиме стримуванню подорожчання пального. І нарешті, заходи Національного банку, спрямовані на підтримку стабільності валютного ринку, також сприятимуть загальному зниженню інфляційного тиску в країні.

Як захистити гроші від інфляції

Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% та посилив стимули для банків залучати строкові депозити в гривні. Це призвело до активнішої конкуренції серед банків, які зараз пропонують депозитні ставки близько 15% річних і більше (до оподаткування).

Також привабливими залишаються інвестиції в гривневі державні облігації, які забезпечують дохідність близько 16% річних і не оподатковуються.

Національний банк прогнозує, що інфляція поступово знизиться до однозначних показників наприкінці цього року, а в 2026 році може скласти близько 5%. За оцінками бізнесу та населення, інфляція через рік може бути приблизно на рівні 10%. Таким чином, гривневі депозити та державні облігації залишаються ефективними інструментами для збереження вартості заощаджень.

Нагадаємо, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.