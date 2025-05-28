Посилення лімітів на перекази та реєстр "дропів": як банки змінюють контроль клієнтів з червня 2025 року

Ліміти на р2р-перекази тепер залежать від прозорості доходів, а реєстр "дропів" обмежить доступ до банківських послуг для тих, хто продає дані карток та рахунків третім особам.

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Українські банки з 1 червня знизять максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становитиме 100 тис. грн. замість 150 тис. грн. на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишиться тим самим – на рівні 50 тис. грн на місяць.

Банки встановлюватимуть обмеження на р2р-платежі виходячи з того, наскільки зрозумілі доходи клієнта, а також враховуючи його обороти за рахунками, характер операцій, наявність депозитів, кредитів тощо.

Втім, на цьому сюрпризи для власників банківських карток не закінчуються. Незабаром у Верховній Раді має з'явитися законопроект про створення реєстру "дропів" – осіб, які продають дані своїх карток та рахунків. Цей реєстр дозволить банкам виявляти неблагонадійних клієнтів та встановлювати для них додаткові обмеження, аж до відмови в обслуговуванні та закриття рахунків.

Що відбувається з обмеженнями карткових платежів

Національний банк ввів ліміти на р2р-перекази з 1 жовтня 2024 року. Обмеження НБУ передбачало, що максимальна сума вихідних платежів з рахунків фізособи в одному банку на рахунки інших фізосіб не може перевищувати 150 тис. грн на місяць.

Причому НБУ заявив, що цей ліміт діятиме півроку. А банки тим часом мають переглянути свої підходи до оцінки клієнтів та виробити власні алгоритми контролю операцій між фізособами.

У грудні 2024 року Нацбанк, Національна асоціація банків України (НАБУ), Асоціація українських банків (АУБ) та чотири найбільші "карткові" банки – Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал банк (monobank) – підписали меморандум, який спрямований на забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.

У рамках цієї домовленості учасники ринку платіжних послуг зобов'язалися встановлювати ліміти на р2р-перекази. З 1 лютого — у розмірі 50-150 тис. грн, а з 1 червня – у діапазоні 50-100 тис. грн.

Станом на кінець травня до цього меморандуму приєдналося понад 50 банків та фінансові компанії RozetkaPay та NovaPay, які обслуговують платежі фізосіб.

Нацбанк як і планував скасував свої обмеження 1 квітня. НБУ пояснив, що банки за цей час спромоглися розробити власні рішення, які дозволять мінімізувати використання платіжної інфраструктури для протиправної діяльності.

У 1 кварталі 2025 року сума карткових переказів зросла рік до року на 47% до 463 млрд грн

За даними НБУ, з моменту запуску лімітів восени 2024 року щомісячні суми р2р-операції скоротилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн. При цьому за 1 квартал 2025 року загальний обсяг карткових переказів становив 463 млрд грн, що на 147 млрд грн або на 47% більше, ніж за 1 квартал 2024 року.

Якими будуть нові правила р2р-переказів з 1 червня

Клієнти з низьким та середнім рівнем ризику з 1 червня зможуть відправляти зі своїх карток та рахунків не більше 100 тис. грн на місяць, клієнти з високим рівнем ризику – 50 тис. грн максимум.

Ліміт діє по всім рахункам клієнта в одному банку. Тобто, якщо картки оформлені у двох банках, то сума обмеження буде вдвічі більшою і фізособа зможе відправляти на місяць від 100 тис. грн до 200 тис. грн.

Крім того, обмеження стосується не лише карткових переказів, а й платежів за номером IBAN. Також клієнти, які не мають обґрунтованих доходів, не зможуть відкривати в одному банку більше трьох рахунків.

Щодо оцінки рівня ризику окремо взятого клієнта, то кожна фінустанова розробляє власну методику. Але якщо відштовхуватися від усередненого підходу, то банки звертають увагу на:

надходження коштів на картки та рахунки і на доходи, насамперед легальні – зарплата, стипендія, соціальні виплати, інші підтверджені документами платежі; характер регулярних операцій – наприклад, це може бути оплата товарів чи послуг, а може бути велика кількість транзитних переказів без чіткого призначення та аргументації; обороти по рахунках – різке збільшення обсягу та суми операцій, які клієнт неспроможна пояснити/обґрунтувати, може викликати питання.

Іншими словами, якщо у клієнта тривала історія взаємовідносин з банком, він отримує на свої картки та рахунки дохід у вигляді зарплати або від підприємницької діяльності, то його індивідуальний ліміт на р2р-платежі буде встановлено по верхній межі і навіть вище, якщо сума підтвердженого доходу на місяць перевищує 100 тис. грн.

Коли клієнт не має легальних джерел заробітку і банку за якимись ознаками не подобаються його операції, навряд чи варто розраховувати на ліміт вище 50 тис. грн на місяць.

Якщо ж необхідно відправити протягом місяця суму вище за ліміт, у будь-якому випадку потрібно надати банку документи, що підтверджують походження коштів на рахунках. Це може бути податкова декларація, довідка з Пенсійного фонду (форма ОК5/ОК7), виписки з інших банків про наявність там депозитів, офіційна реєстрація статусу волонтера (на фізосіб, які здійснюють волонтерську діяльність, ліміти не поширюються – ред.).

Торгівля банківськими картками залишиться у минулому?

Меморандум між банками передбачає не лише зниження лімітів, а й поступове посилення контролю за грошовими переказами в принципі.

У чому це виражатиметься?

По-перше, банки мають намір отримати доступ до розширеної інформації про клієнтів – про джерела та розмір їх доходів, наявність судових справ тощо. Для цього банки будуть використовувати онлайн-сервіс держпослуг "Дія".

По-друге, у планах формування централізованого реєстру осіб, які мають ознаки "дропів". Цей реєстр банки використовуватимуть для аналізу клієнтів під час встановлення з ним ділових відносин.

Для створення такого реєстру необхідні зміни до чинного законодавства. Зокрема, у 20-х числах травня відбулося засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, члени якої обговорювали основні положення майбутнього законопроекту щодо створення реєстру "дропів".

Банки та інші провайдери платіжних послуг будуть вносити до реєстру дані про юридичних осіб, у діяльності яких є ознаки міскодингу (підміна призначення платежів для уникнення оподаткування та легалізації доходів), та про фізичних осіб, які передають дані своїх рахунків або карток у користування третій стороні.

Які саме ознаки будуть підставою для включення до цього реєстру – визначить Нацбанк.

Саме головне, що для фізосіб, яких запідозрять у торгівлі своїми фінансовими даними, банки встановлюватимуть додаткові ліміти на проведення операцій на строк до 2-х років, а також обмежуватимуть кількість активних рахунків та карток.