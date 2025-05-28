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Посилення лімітів на перекази та реєстр "дропів": як банки змінюють контроль клієнтів з червня 2025 року
Ліміти на р2р-перекази тепер залежать від прозорості доходів, а реєстр "дропів" обмежить доступ до банківських послуг для тих, хто продає дані карток та рахунків третім особам.
Українські банки з 1 червня знизять максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становитиме 100 тис. грн. замість 150 тис. грн. на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишиться тим самим – на рівні 50 тис. грн на місяць.
Втім, на цьому сюрпризи для власників банківських карток не закінчуються. Незабаром у Верховній Раді має з'явитися законопроект про створення реєстру "дропів" – осіб, які продають дані своїх карток та рахунків. Цей реєстр дозволить банкам виявляти неблагонадійних клієнтів та встановлювати для них додаткові обмеження, аж до відмови в обслуговуванні та закриття рахунків.
Що відбувається з обмеженнями карткових платежів
Національний банк ввів ліміти на р2р-перекази з 1 жовтня 2024 року. Обмеження НБУ передбачало, що максимальна сума вихідних платежів з рахунків фізособи в одному банку на рахунки інших фізосіб не може перевищувати 150 тис. грн на місяць.
Причому НБУ заявив, що цей ліміт діятиме півроку. А банки тим часом мають переглянути свої підходи до оцінки клієнтів та виробити власні алгоритми контролю операцій між фізособами.
У грудні 2024 року Нацбанк, Національна асоціація банків України (НАБУ), Асоціація українських банків (АУБ) та чотири найбільші "карткові" банки – Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал банк (monobank) – підписали меморандум, який спрямований на забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.
Станом на кінець травня до цього меморандуму приєдналося понад 50 банків та фінансові компанії RozetkaPay та NovaPay, які обслуговують платежі фізосіб.
Нацбанк як і планував скасував свої обмеження 1 квітня. НБУ пояснив, що банки за цей час спромоглися розробити власні рішення, які дозволять мінімізувати використання платіжної інфраструктури для протиправної діяльності.
За даними НБУ, з моменту запуску лімітів восени 2024 року щомісячні суми р2р-операції скоротилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн. При цьому за 1 квартал 2025 року загальний обсяг карткових переказів становив 463 млрд грн, що на 147 млрд грн або на 47% більше, ніж за 1 квартал 2024 року.
Якими будуть нові правила р2р-переказів з 1 червня
Клієнти з низьким та середнім рівнем ризику з 1 червня зможуть відправляти зі своїх карток та рахунків не більше 100 тис. грн на місяць, клієнти з високим рівнем ризику – 50 тис. грн максимум.
Крім того, обмеження стосується не лише карткових переказів, а й платежів за номером IBAN. Також клієнти, які не мають обґрунтованих доходів, не зможуть відкривати в одному банку більше трьох рахунків.
Щодо оцінки рівня ризику окремо взятого клієнта, то кожна фінустанова розробляє власну методику. Але якщо відштовхуватися від усередненого підходу, то банки звертають увагу на:
- надходження коштів на картки та рахунки і на доходи, насамперед легальні – зарплата, стипендія, соціальні виплати, інші підтверджені документами платежі;
- характер регулярних операцій – наприклад, це може бути оплата товарів чи послуг, а може бути велика кількість транзитних переказів без чіткого призначення та аргументації;
- обороти по рахунках – різке збільшення обсягу та суми операцій, які клієнт неспроможна пояснити/обґрунтувати, може викликати питання.
Іншими словами, якщо у клієнта тривала історія взаємовідносин з банком, він отримує на свої картки та рахунки дохід у вигляді зарплати або від підприємницької діяльності, то його індивідуальний ліміт на р2р-платежі буде встановлено по верхній межі і навіть вище, якщо сума підтвердженого доходу на місяць перевищує 100 тис. грн.
Якщо ж необхідно відправити протягом місяця суму вище за ліміт, у будь-якому випадку потрібно надати банку документи, що підтверджують походження коштів на рахунках. Це може бути податкова декларація, довідка з Пенсійного фонду (форма ОК5/ОК7), виписки з інших банків про наявність там депозитів, офіційна реєстрація статусу волонтера (на фізосіб, які здійснюють волонтерську діяльність, ліміти не поширюються – ред.).
Торгівля банківськими картками залишиться у минулому?
Меморандум між банками передбачає не лише зниження лімітів, а й поступове посилення контролю за грошовими переказами в принципі.
У чому це виражатиметься?
По-перше, банки мають намір отримати доступ до розширеної інформації про клієнтів – про джерела та розмір їх доходів, наявність судових справ тощо. Для цього банки будуть використовувати онлайн-сервіс держпослуг "Дія".
По-друге, у планах формування централізованого реєстру осіб, які мають ознаки "дропів". Цей реєстр банки використовуватимуть для аналізу клієнтів під час встановлення з ним ділових відносин.
Для створення такого реєстру необхідні зміни до чинного законодавства. Зокрема, у 20-х числах травня відбулося засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, члени якої обговорювали основні положення майбутнього законопроекту щодо створення реєстру "дропів".
Банки та інші провайдери платіжних послуг будуть вносити до реєстру дані про юридичних осіб, у діяльності яких є ознаки міскодингу (підміна призначення платежів для уникнення оподаткування та легалізації доходів), та про фізичних осіб, які передають дані своїх рахунків або карток у користування третій стороні.
Які саме ознаки будуть підставою для включення до цього реєстру – визначить Нацбанк.
Саме головне, що для фізосіб, яких запідозрять у торгівлі своїми фінансовими даними, банки встановлюватимуть додаткові ліміти на проведення операцій на строк до 2-х років, а також обмежуватимуть кількість активних рахунків та карток.