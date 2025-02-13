НБУ може скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці

Національний банк України готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на перекази з картки на картку у вихідні дні протягом одного-двох місяців. Однак для цього банки мають продемонструвати ефективність у виявленні ризикових клієнтів.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, встановлені обмеження були тимчасовими, і самі по собі вони не можуть усунути проблему використання банківських карток для схем із "дропами" – підставними особами для переказу коштів.

Ефективну боротьбу з цим явищем має забезпечити комплекс заходів, зокрема ухвалення закону про реєстр "дропів", на який розраховує НБУ.

Регулятор очікує, що банки вдосконалять свої системи внутрішнього контролю та застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід, керуючись принципом "знай свого клієнта".

"Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію", – наголосив Пишний.

Обмеження карткових переказів: що треба знати

З 1 лютого 2025 року в Україні набули чинності нові платіжні обмеження для населення, які передбачають два ліміти — 50 тисяч гривень та 150 тисяч гривень на місяць. Залежно від категорії, яку кожен клієнт отримує у своєму банку, застосовуються відповідні ліміти.

В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Пізніше, до меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії.