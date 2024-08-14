Ліміт p2p-переказів: в НБУ розповіли, хто не потрапить під обмеження

Національний банк України (НБУ) планує запровадити ліміт у 100 000 грн на місяць для вихідних p2p-переказів з картки на картку. Проте, волонтери можуть бути виключені з цього правила, якщо відповідатимуть щонайменше двом з п'яти визначених критеріїв.

Про це повідомляє Forbes.

Згідно з проєктом постанови НБУ, яка є у розпорядженні видання, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.

"Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки", - зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник у коментарі Forbes.

До критеріїв для волонтерів належать:

Реєстрація як волонтера. Проведення волонтерських зборів як типова діяльність за рахунками. Лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю. Надання інформації про суми, строки, мету збору та використання коштів. Підтвердження волонтерської діяльності через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).

Повідомляється, що якщо ж банк виявить недобросовісну волонтерську діяльність або невідповідність заявленої мети збору коштів фактичним витратам, він може відмовити у здійсненні переказів понад встановлений ліміт.

Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 000 грн.

Обмеження p2p-переказів

Національний банк України до 18 серпня планує затвердити рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб.

Обмеження, яке було анонсоване ще в травні, спрямоване на боротьбу зі схемними операціями через так звані "картки-дропи". За оцінками регулятора, обсяг таких операцій досягає 200 млрд грн на рік.

"Ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії”, - розповів голова регулятора Андрій Пишний.

За словами Пишного, НБУ пропонує такі ліміти, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає більше 91% всіх емітованих карток, за два квартали 2024 року. За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів.