Обмеження p2p-переказів: у Нацбанку назвали дату фіналізації рішення

Національний банк України до кінця тижня планує затвердити рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб, яке було анонсоване два місяці тому. Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

“Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня) будемо розглядати його на правлінні”, - зазначив Пишний.

Пишний також підкреслив, що такі операції можуть не лише шкодити державному бюджету, але й створювати загрози для фізичних осіб. Передача особистих даних і рахунків для нелегальних операцій може призвести до податкових зобов'язань і участі у злочинах, таких як легалізація коштів чи фінансування тероризму.

Він додав, що була проведена активна комунікація з волонтерами, що дозволило знизити градус обговорення і знайти оптимальні рішення для врахування їхніх потреб.

“Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії”, - додав Пишний.

Обмеження не вплине на 95% клієнтів банків

Як повідомлялося, Нацбанк у межах боротьби з відмиванням коштів планує в запровадити обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, із лімітом суми до 100 тис. грн.

Як зауважив Андрій Пишний, рішення, що опрацьовує НБУ, передбачає ліміти виключно на вихідні P2P-перекази, тобто операції з картки на картку.

Голова НБУ нагадав, що зазвичай люди мають картки кількох банків. До того ж, операції за реквізитами IBAN жодним чином не лімітуються і доступні всім без винятку.

"НБУ пропонує такі ліміти, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає більше 91% всіх емітованих карток, за два квартали 2024 року. За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів", - наголосив Пишний.