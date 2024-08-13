Ограничение p2p-переводов: в Нацбанке назвали дату финализации решения

Национальный банк Украины до конца недели планирует утвердить решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц, которое было анонсировано два месяца назад. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный в интервью ЭП.

"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (речь идет о неделе с 12 по 18 августа) будем рассматривать ее на правлении", — отметил Пышный.

Пышный подчеркнул, что такие операции могут не только вредить государственному бюджету, но и создавать угрозы для физических лиц. Передача личных данных и счетов для нелегальных операций может привести к налоговым обязательствам и участию в преступлениях, таких как легализация средств или финансирование терроризма.

Он добавил, что была проведена активная коммуникация с волонтерами, что позволило снизить градус обсуждения и найти оптимальные решения для учета их потребностей.

“Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органически подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуникировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" требуются также изменения в законодательстве. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии”, — добавил Пышный.

Ограничение не повлияет на 95% клиентов банков

Как сообщалось, Нацбанк в рамках борьбы с отмыванием средств планирует ввести ограничение на количество переводов физических лиц (P2P, person-to-person) — до 30 в месяц, с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

Как отметил Андрей Пышный, решение, которое прорабатывает НБУ, предусматривает лимиты исключительно на выходные P2P-переводы, то есть операции с карты на карту.

Глава НБУ напомнил, что обычно люди имеют карточки нескольких банков. К тому же операции по реквизитам IBAN никоим образом не лимитируются и доступны всем без исключения.

"НБУ предлагает такие лимиты, основываясь на результатах исследования операций клиентов семи крупнейших транзакционных банков, на которые приходится более 91% всех эмитированных карт, за два квартала 2024 года. По предварительным оценкам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов, а ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов", — подчеркнул Пышный.