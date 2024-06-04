Проводить расчеты в криптовалюте станет труднее – эксперт об ограничении НБУ

Новые ограничения на P2P переводы от НБУ могут стать проблемными для криптоэнтузиастов, проводящих большое количество сделок по покупке и продаже stablecoin.

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НБУ хочет ограничить переводы с карты на карту для украинцев, лимиты будут составлять 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц.

Напомним, в компании Binance еще раньше говорили о том, что в условиях растущего рынка криптовалют сервисы P2P могут не удовлетворять спрос всех клиентов. Поэтому, по их мнению, в Украине нужно ввести альтернативные и легальные варианты обмена гривны и криптовалюты на криптобиржах, чтобы удовлетворить весь спрос рынка.

Феликс Аронович, партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners, говорит, что криптоэнтузиасты и помимо этих усложняющих их деятельность ограничений уже сталкиваются с банковским финансовым мониторингом.

Банки при достижении определенного количества и объема сделок пригласят у клиента:

источник происхождения средств,

назначение платежей: как полученных, так и отправленных.



При этом продажи криптовалюты, как и возвращенные банковские депозиты, источником дохода не считаются. Источник дохода можно подтвердить декларацией о доходах, продажей движимого/недвижимого имущества.

"Если у вас нет других объяснений относительно назначения и количества платежей, вам все же придется сообщить банк об операциях с криптовалютой. Более того, банки в подтверждение купли/продажи криптовалюты могут пригласить скриншоты вашей учетной записи с криптобиржи и скриншоты выполненных ордеров, которые должны совпасть с размером платежей по фиатной валюте", – отметил Аронович.

В юридической фирме поделились ответом одного из банков относительно операций с криптовалютой.

"Просим Вас не проводить операции с криптовалютой, поскольку Банк видит признаки предпринимательской деятельности в этих операциях. Проведение операций, имеющих признаки предпринимательской деятельности, нарушает режим счета. Вы подписали анкету, где указано, что карта предназначена для использования в рамках целевых расходов, а не инструмент для ведения бизнеса", – говорится в ответе.

Аронович добавляет, что банки пока принимают "криптоплатежи" как объяснение назначения платежа, но в дальнейшем не рекомендуют проводить такие расчеты. Дальнейшие санкции банков пока не известны.