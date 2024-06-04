Проводити розрахунки в криптовалюті стане важкче – експерт про обмеження НБУ

Нові обмеження на P2P перекази від НБУ можуть стати проблемними для криптоентузіастів, які проводять велику кількість операцій по купівлі та продажу stablecoin.

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НБУ хоче обмежити перекази з картки на картку для українців, ліміти становитимуть 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць.

Нагадаємо, в компанії Binance ще раніше говорили про те, що в умовах зростаючого ринку криптовалют сервіси P2P можуть не задовольняти попит усіх клієнтів. Тому, на їхню думку, в Україні треба запровадити альтернативні та легальні варіанти обміну гривні та криптовалюти на криптобіржах, щоб задовольнити увесь попит ринку.

Фелікс Аронович, партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners, говорить, що криптоентузіасти й крім цих обмежень, які ускладнять їх діяльність, вже стикаються з банківським фінансовим моніторингом.

Банки при досягненні певної кількості та обсягу операцій запросять у клієнта:

джерело походження коштів,

призначення платежів: як отриманих, так і відправлених.



При цьому продаж криптовалюти, як і повернені банківські депозити, джерелом доходу не вважаються. Джерело доходу можна підтвердити декларацією про доходи, продажем рухомого/нерухомого майна тощо.

"Якщо у вас немає інших пояснень стосовно призначення та кількості платежів, вам все ж таки прийдеться повідомити банк про операції з криптовалютою. Ба більше, банки на підтвердження купівлі/продажу криптовалюти можуть запросити скриншоти вашого облікового запису з криптобіржі та скриншоти виконаних ордерів, які повинні збігтися з розміром платежів по фіатній валюті", – зазначив Аронович.

У юридичній фірмі поділилися відповіддю одного з банків, щодо операцій з криптовалютою.

"Просимо Вас не проводити операції з криптовалютою, оскільки Банк бачить ознаки підприємницької діяльності в цих операціях. Проведення операцій, які мають ознаки підприємницької діяльності, порушують режим рахунку. Ви підписали анкету, де вказано, що карта призначена для використання в рамках цільових витрат, а не інструмент для ведення бізнесу", – йдеться у відповіді.

Аронович додає, що банки поки приймають "криптоплатежі" як пояснення призначення платежу, але надалі не рекомендують проводити такі розрахунки. Подальші санкції банків наразі не відомі.