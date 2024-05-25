Установление лимитов на переводы по карточкам: в НБУ объяснили, как это повлияет на украинцев

Национальный банк Украины готовит решение об ограничении исходных переводов с карты на карту. Анонсированные изменения – это не прихоть регулятора, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке, такого как использование банковских счетов физических лиц как "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов

Как заметил Пышный, решение, прорабатываемое НБУ, предусматривает лимиты исключительно на исходные P2P-переводы, то есть операции с карты на карту.

Обсуждаются варианты лимитов – не более 30 сделок и до 100 000 грн в месяц в одном банке.

Глава НБУ отметил, что обычно у людей есть карточки нескольких банков. К тому же операции по реквизитам IBAN никоим образом не лимитируются и доступны всем без исключения.

"НБУ предлагает такие лимиты, основываясь на результатах исследования операций клиентов семи крупнейших транзакционных банков, на которые приходится более 91% всех эмитированных карт, за два квартала 2024 года. По предварительным оценкам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов, а ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов", - подчеркнул Пышный.

Почему НБУ устанавливает лимиты

Как пояснил Пышный, анонсированные изменения – это не прихоть НБУ, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке, такого как использование банковских счетов физических лиц как "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

"Это десятки тысяч счетов и сотни тысяч человек, задействованных в схемах для уклонения от уплаты налогов во время войны, финансирования диверсий со стороны РФ или террористической деятельности, ведения незаконной хозяйственной деятельности, уплаты зарплат в "конвертах" и т.д.", - подчеркнул руководитель регулятора.

Он отметил, что проблема так называемых "дропов" - людей, которые за определенное вознаграждение передают доступ к реквизитам своих банковских счетов посторонним лицам, нуждается в решении.

"Ведь впоследствии через такие счета, используя P2P-переводы, проводят миллионы и миллиарды гривен, полученные в результате преступной деятельности", - подчеркнул Пышный.

По его словам, банки с осени 2023 года зафиксировали абсолютно аномальный рост объемов P2P переводов по системе. На это явление обратили внимание и представители Международного валютного фонда и СНБО.

"Один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-"дропов" только за октябрь 2023 – апрель 2024 года. По каждой такой карте проходили сотни тысяч или даже миллионов гривен платежей за короткий срок", – рассказал Пышный.

Он добавил, что совокупно речь идет о миллиардных средствах, и это недополученные государством налоги и сборы.

"Через "арендованные" карты "дропов" за короткий промежуток времени проводят сотни Р2Р-переводов на суммы, которые не совпадают с заявленными доходами, которые получал клиент. Например, пенсионер или студент получает и переводит через свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней. Хуже всего, что платежная история такого человека после этого испорчена. Это может создать проблемы с доступом к финансовым услугам для таких людей в будущем", - отметил глава НБУ.

Как волонтерам собирать средства

Как сообщил Пышный, волонтеры и дальше смогут собирать деньги на свои счета, ведь никаких ограничений по пополнениям карт не предлагается. В настоящее время решение находится на этапе проработки.

"Мы заблаговременно и открыто поделились нашими планами, чтобы изучить мнение общественности, волонтеров и при необходимости иметь возможность откалибровать отдельные детали. Ориентировочно – через месяц", - отметил глава НБУ.

По его словам, регулятор инициирует встречу с волонтерами, чтобы выслушать их мнение и услышать все "за" и "против". Аналогично НБУ действовал на этапе введения валютных ограничений после начала полномасштабного вторжения.

"Решения корректировались в процессе открытого диалога, чтобы максимально способствовать деятельности волонтеров и одновременно не поднимать макрофинансовую стабильность", - подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что послабления для волонтеров действуют с начала войны в соответствии с Постановлением НБУ №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" от 24.02.2022 (с изменениями).

"Эти послабления не претерпевают изменений. В то же время банки, наиболее часто используемые для волонтерских сборов, давно имеют собственные списки волонтеров", - уверяет глава НБУ.

Банки смогут поднимать установленный лимит

Как отметил Пышный, банки при необходимости смогут поднимать установленный НБУ лимит на переводы средств.

"Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиент банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты", - объяснил глава НБУ.

Он подчеркнул, что любые решения регулятора, даже только нарабатываемые, обсуждаемые и планируемые, имеют твердую почву.

"Это огромные массивы обработанной информации и кропотливый анализ данных", – резюмировал Пышный.

Отметим, ограничения на карточные переводы, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.