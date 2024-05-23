НБУ собирается ограничить карточные переводы между физлицами: какие лимиты установят

Национальный банк Украины готовит решение о введении лимитов на сумму и количество операций: 100 тысяч гривен в месяц и 30 операций.

Об этом сообщает Liga.net.

Представителям медиа в НБУ сообщили, что регулятор готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).

Планируется, что лимиты на исходящие р2р переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих р2р-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", – отметил на встрече со СМИ заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Он пояснил, что ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же, при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

Чем обусловлена подготовка такого решения

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составить миллиарды гривен. В то же время используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

Издание пишет, что с осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов р2р-переводов по системе, а также рост количества карточек, по которым осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов. В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ относительно обнаруженных дропов (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) – это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Так, по оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем НДС, контрафакт, серый рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

"Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Как собираются регулировать нововведение

В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями.

Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.

Напомним, что с 5 октября 2022 года Национальный банк запретил Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

Теперь же в НБУ рассказали, когда и при каких условиях отменят запрет переводов денег за границу.

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