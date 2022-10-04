Валютный "туризм" – все. НБУ полностью запретил переводы с гривневых карт за рубеж

Украинцы с 5 октября больше не смогут отправлять средства с гривневых карт на платежные карты зарубежных банков. При этом возможность помогать своим родственникам-беженцам все равно останется, пересылая деньги с валютных карт или через системы моментальных переводов.

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Национальный банк 29 сентября принял постановление № 211, которое, в том числе, меняет условия переводов между платежными картами. Главное новшество заключается в том, что теперь владельцы гривневых карт украинских банков не смогут отправлять деньги за границу на карты иностранных банков.

"Национальный банк с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков", – сообщает сам НБУ, комментируя принятое постановление.

Такое решение регулятор объясняет необходимостью еще больше снизить давление на курс гривны и ликвидировать схемы обхода ограничений на покупку валюты.

Как все начиналось

НБУ снял запрет на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт еще в апреле. Нацбанк пошел на такой шаг для того, чтобы украинцы могли поддержать своих родственников-беженцев, которые уехали из Украины из-за военного вторжения.

Лимит на такие переводы сначала составлял 100 тыс грн в валютном эквиваленте. Но в июле НБУ снизил его до 30 тыс грн, что в пересчете по текущему курсу (речь о карточных курсах банков – ред.) составляет порядка 800 долл. или евро. И вот с 5 октября подобные операции будут вообще запрещены.

Чем руководствовался Нацбанк, вводя этот запрет? Стремлением полностью пресечь так называемый карточный "туризм". Предприимчивые граждане из Украины отправляли за рубеж гривну на карты иностранных банков. А потом с помощью родственников или знакомых, которые снимали валюту где-нибудь в Польше или Румынии, заводили те же доллар или евро в Украину и продавали их здесь на наличном рынке.

Наиболее выгодной эта схема была вплоть до середины мая, когда курс по карточным операциям составлял 29 грн/долл., а наличный на черном рынке был в диапазоне 35-40 грн/долл. и порой подскакивал до 45 грн/долл. Но даже после того, как карточный курс приблизился к 36-37 грн/долл., подобные "прокрутки" при наличном курсе около 41-42 грн/долл. все еще имели смысл. Поэтому НБУ и решился на блокировку P2P-переводов с гривневых карт.

"После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается. В то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются. Учитывая это, такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для оборонных закупок", – объясняет Нацбанк.

Как это поможет валютному рынку

Руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин считает, что благодаря такому шагу НБУ сможет снизить темпы продажи валюты из своих международных резервов. По данным самого Нацбанка, только за последнюю неделю сентября он из резервов потратил более 867 млн долл. на валютные интервенции.

Объемы валютных интервенций НБУ в 2021-2022 годах

Данные НБУ

"Кроме того, спекулянты больше не заработают так, как хотели бы. Ну и теоретически снизится предложение валюты на черном наличном рынке", – считает Шевчишин.

Также данное ограничение позволит сдержать рост объема валютной денежной массы за пределами банков. Прежде всего, это опять-таки касается беженцев, которые сейчас находятся за рубежом и у них на руках скопился приличный объем валюты.

По данным Bank Polski (крупнейший банк Польши), с 25 марта по 9 сентября украинцы, находящиеся в Польше, купили в отделениях банка почти 100 млн злотых (около 20 млн долл.). А ведь это только лишь один банк и одна страна.

НБУ давно переживает по поводу карточных "туристов". Поэтому он любыми способами пытается отсечь «плохой» спрос на валюту со стороны населения и увеличить возможности для перетока этого спроса на безналичный рынок, чтобы снизить давление на наличный курс гривны. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Операции по купле-продаже наличной валюты населением в 2021-2022 годах

Данные НБУ

Впрочем, эксперты считают, что в целом на курсовую ситуацию решение Нацбанка никак не повлияет, поскольку с лета активность карточных "туристов" идет на убыль. Тем не менее, в течение 3 октября наличный курс гривны укрепился на 50 коп до 40,5-41,5 грн/долл. Мелочь, но приятно.

Что будет с денежными переводами теперь

НБУ успокаивает тех украинцев, которым необходимо отправлять средства за пределы Украины. Потому что окошко для международных переводов все равно осталось.

Во-первых, население, как и прежде, может переводить деньги между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Главное условие, чтобы и у отправляющей, и у принимающей стороны была карта, выпущенная именно украинским банком.

Во-вторых, НБУ сохранил Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс грн (в эквиваленте).

Возможность переводов на платежные карты иностранных банков с валютных платежных карт украинских банков осталась. Поэтому выходом может быть обмен гривны на валюту, открытие валютной карты и переводы с нее. Ольга Черевко управляющий партнер юридической компании GLS

Помимо этого, украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), на лечение, транспортировку больных, на расходы, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов. На эти цели можно перечислять деньги через международные системы моментальных платежей: Western Union, Moneygram и другие.

"При этом НБУ учел запросы граждан и разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств", – уточняет Нацбанк в своем сообщении.

А вот у украинских предпринимателей, которые получают доход из-за рубежа (а это в основном специалисты IT-сферы) на украинские валютные счета, могут возникнуть сложности. Но и для них есть решение проблемы.

"Им просто придется открывать счета для ведения деятельности ФЛП в зарубежных банках и платежных системах. Это позволит без ограничений использовать полученный валютный доход за границей на себя и нужды своей семьи", – объясняет Ольга Черевко.