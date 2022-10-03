Остаемся ли на уровне 42 гривен за доллар? Каким будет курс валют в октябре

На прошлой неделе завершился сентябрь и начался новый месяц для валютного рынка. Но делать прогнозы по курсу гривны к доллару и евро на наличном рынке – все еще слишком спекулятивное дело, ведь в этом сегменте работают несколько иные законы и правила, чем на безналичном. Более того, он очень остро реагирует на изменения в информационном пространстве, что уже неоднократно было доказано за последние восемь месяцев.

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"Если общая ситуация в стране будет более или менее спокойной, насколько это вообще возможно в состоянии войны, с передовой будут поступать положительные новости, а проблем с поставкой наличных денег больше не будет, значительных колебаний курса я не предполагаю", – утверждает в комментарии Delo.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Если перефразировать то, что сказала Золотько, то в октябре наличный курс по-прежнему будет находиться у отметки 41-42 грн/$.

Меньше паники – более крепкий курс

Впрочем, это не значит, что рисков для стабильности гривни нет. Любая тревожащая украинцев новость может быстро ослабить гривну. Напомним, что после объявления мобилизации в РФ национальная валюта отреагировала девальвацией. Но уже через неделю после этого курсового скачка гривна почти полностью вернула утраченное.

Этому способствовало и постепенное насыщение рынка наличной валютой. Не в последнюю очередь благодаря аукционам Национального банка, посредством которых он подкрепляет кассы банков банкнотами.

"Кстати, в последнем аукционе было два соглашения $100 млн и €20 млн., которые, скорее всего, заключил один банк. Для сравнения, в первом аукционе (в начале сентября – ред.) участвовали 12 финучреждений", – добавляет Золотько.

Кроме того, существенным фактором, сдерживающим рост наличного курса, является "депозитная" схема покупки валюты, действующая с 21 июля. Напомним: физлица могут покупать доллар и евро в безналичной форме только при условии оформления валютного депозита на соответствующую сумму сроком не менее 3 месяцев. К тому же 30 сентября НБУ принял решение об увеличении ежемесячного лимита покупки безналичной валюты с последующим размещением на трехмесячном депозите. Так что с 3 октября украинцы уже имеют возможность приобрести таким образом валюту в эквиваленте 100 тыс. грн.

"При более-менее равном информационном пространстве это также ограничивает рост наличного курса. К тому же опыт последнего курсового скачка показал, что доллар по цене выше 43 грн/$ покупают уже не так оживленно, ведь по "депозитной" схеме его можно приобрести на 5 грн дешевле", – говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк на межбанковском валютном рынке приобрел мизерные $5,4 млн, а продал $867,4 млн (отрицательное сальдо – $862 млн). Так стремительно за неделю регулятор последний раз сокращал международные резервы в начале июля, реализовав почти $970 млн, а приобретя $7,6 млн.

Таким образом, с начала войны НБУ суммарно выкупил на межбанке $2,47 млрд, а продал $16,7 млрд (отрицательное сальдо – $14,2 млрд). С начала года Нацбанк приобрел на межбанке $3,13 млрд, а продал $19,5 млрд (отрицательное сальдо – более $16,3 млрд).

Как обращает внимание аналитик Roboforex Андрей Гойлов, валютного рынка в Украине так или иначе коснется и необходимости закупок газа за границей, что также потребует определенного сокращения международных резервов, поскольку валютной выручки от экспортеров для этого явно не хватит.

"Чтобы Украина смогла безболезненно пройти отопительный сезон, необходимо закупить на внешнем рынке около 3 млрд куб. м газа. Возможно, эти объемы будут поставлены нашей стране по программе грантовой помощи. В любом случае влияние на валютный рынок будет несущественным", – говорит. он.

Курс в банках и на черном рынке

На минувшей неделе и доллар, и евро ощутимо потеряли в цене. Если в понедельник, 26 сентября, в банках в среднем по Украине доллар стоил в диапазоне 41,8-42,75 грн/$, то в воскресенье, 2 октября, 41,2-42 грн/$. На черном рынке ситуация похожа: курс на понедельник – 42,45-42,65 грн/$, а к концу недели – 41,6-41,9 грн/$.

Евро в банках в среднем по Украине торговался в понедельник в пределах 40,2–41,6 грн/€, а в воскресенье – 39,5–40,8 грн/€. На черном рынке в начале недели котировки составили 42,45-42,65 грн/€, а воскресенье – 41,6-41,9 грн/€. Удешевление валют эксперты связывают с увеличением предложения на наличном рынке.

И по евро, и по доллару опрошенные нами эксперты прогнозируют и на этой неделе удешевление. Доллар даже может подешеветь до 41 грн/$, а евро нижним пределом будет 39,3 грн/€.

Мировые новости помогают доллару

Как говорит Анна Золотько, не стоит забывать, что происходящие в последние недели процессы на валютном рынке, в том числе вызванные укреплением доллара относительно всех основных мировых валют. Такая динамика, с одной стороны, является следствием ожиданий инвесторами рецессии мирового масштаба. А с другой – постепенным повышением ключевых ставок ФРС США. Каким будет в дальнейшем соотношение этой валютной пары – сказать довольно сложно.

"Скажем, по последним данным, инфляция в ЕС достигла 10% в годовом измерении. Новый рекорд будет давить на ЕЦБ и стимулировать повышение ставок в Европе, что обеспечит поддержку евро. С другой стороны, инвесторы очень чувствительны к новостям из энергетического сектора, которые могут существенно повлиять на европейскую экономику и в конце концов на поведение пары €/$", – говорит эксперт.

Впрочем, сделать более или менее четкий прогноз по поведению валют невозможно. "На наличном валютном рынке гривна к доллару опустилась ниже уровня 42,5 грн/$, а евро достиг отметки 41,5 грн/€. Последняя девальвация гривны была связана с психологическим фактором и спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка на фоне объявления мобилизации в РФ", – объясняет ситуацию Андрей Гойлов. Но как только влияние этой новости сошло на ноль, гривна сразу отреагировала на укрепление.