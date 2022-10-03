Чи залишимось на рівні 42 гривень за долар? Яким буде курс валют у жовтні

Минулого тижня завершився вересень та розпочався новий місяць для валютного ринку. Але робити прогнози щодо курсу гривні до долара і євро на готівковому ринку – все ще занадто спекулятивна справа, адже у цьому сегменті працюють дещо інші закони та правила, ніж на безготівковому. Більш того, він дуже гостро реагує на зміни в інформаційному просторі, що вже неодноразово було доведено протягом останніх восьми місяців.

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"Якщо загальна ситуація в країні буде більш-менш спокійною, наскільки це взагалі можливо в стані війни, з передової надходитимуть позитивні новини, а проблем з постачанням готівки більше не виникатиме, значних коливань курсу я не передбачаю", – стверджує у коментарі Delo.ua директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

Якщо перефразувати те, що сказала Золотько, то у жовтні готівковий курс як і раніше буде знаходитись біля позначки 41-42 грн/$.

Менше паніки – міцніший курс

Втім, це не означає, що ризиків для стабільності гривні немає. Будь-яка новина, що стривожить українців, може швидко послабити гривню. Нагадаємо, що після оголошення мобілізації в РФ, національна валюта відреагувала девальвацією. Але вже через тиждень після цього курсового стрибка гривня майже повністю повернула втрачене.

Цьому сприяло і поступове насичення ринку готівковою валютою. Не в останню чергу завдяки аукціонам Національного банку, за допомогою яких він підкріплює каси банків банкнотами.

"До речі, в останньому аукціоні було дві угоди $100 млн та €20 млн., які швидше за все уклав один банк. Для порівняння, в першому аукціоні (на початку вересня – ред.) брали участь 12 фінустанов", – додає Золотько.

Крім того, суттєвим чинником, що стримує зростання готівкового курсу, є "депозитна" схема купівлі валюти, яка діє з 21 липня. Нагадаємо: фізособи можуть купувати долар та євро у безготівковій формі тільки при умові оформлення валютного депозиту на відповідну суму строком не менше, ніж 3 місяці. До того ж, 30 вересня НБУ ухвалив рішення про збільшення щомісячного ліміту купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на тримісячному депозиті. Тож з 3 жовтня українці вже мають змогу придбати таким чином валюту у еквіваленті 100 тис. грн.

"За більш-менш рівного інформаційного простору, це також обмежує зростання готівкового курсу. До того ж, досвід останнього курсового стрибка показав, що долар за ціною вище 43 грн/$ купують вже не так жваво, адже за "депозитною" схемою його можна придбати на 5 грн дешевше", – говорить директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк на міжбанківському валютному ринку придбав мізерні $5,4 млн, а продав аж $867,4 млн (негативне сальдо – $862 млн). Так стрімко за тиждень регулятор востаннє скорочував міжнародні резерви аж на початку липня, реалізувавши майже $970 млн, а придбавши $7,6 млн.

Таким чином з початку війни НБУ сумарно викупив на міжбанку $2,47 млрд, а продав $16,7 млрд (негативне сальдо – $14,2 млрд). З початку року Нацбанк придбав на міжбанку $3,13 млрд, а продав $19,5 млрд (негативне сальдо – понад $16,3 млрд).

Як звертає увагу аналітик Roboforex Андрій Гойлов, валютного ринку в Україні так чи інакше торкнеться і необхідність закупівель газу за кордоном, що також вимагатиме певного скорочення міжнародних резервів, оскільки валютної виручки від експортерів для цього явно не вистачить.

"Щоб Україна змогла безболісно пройти опалювальний сезон, необхідно закупити на зовнішньому ринку близько 3 млрд куб. м газу. Можливо, ці обсяги буде поставлено нашій країні за програмою грантової допомоги. У будь-якому разі вплив на валютний ринок буде несуттєвим", – каже він.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня і долар, і євро відчутно втратили в ціні. Якщо у понеділок, 26 вересня, у банках в середньому по Україні долар коштував у діапазоні 41,8-42,75 грн/$, то в неділю, 2 жовтня, 41,2-42 грн/$. На чорному ринку ситуація схожа: курс на понеділок – 42,45-42,65 грн/$, а на кінець тижня – 41,6-41,9 грн/$.

Євро у банках в середньому по Україні торгувався у понеділок у межах 40,2-41,6 грн/€, а в неділю – 39,5-40,8 грн/€. На чорному ринку на початку тижня котирування склали 42,45-42,65 грн/€, в а неділю – 41,6-41,9 грн/€. Здешевшання валют експерти пов'язують зі збільшенням пропозиції на готівковому ринку.

І по євро, і по долару опитані нами експерти прогнозують і цього тижня здешевшання. Долар навіть може подешевшати до 41 грн/$, а євро нижньою межею буде 39,3 грн/€.

Світові новини допомагають долару

Як каже Анна Золотько, не варто забувати, що процеси на валютному ринку, які відбуваються останніми тижнями, в тому числі спричинені зміцненням долара відносно всіх основних світових валют. Така динаміка з одного боку є наслідком очікувань інвесторами рецесії світового масштабу. А з іншого – поступовим підвищенням ключових ставок ФРС США. Яким буде в подальшому співвідношення цієї валютної пари – сказати доволі важко.

"Скажімо, за останніми даними, інфляція в ЄС досягла 10% у річному вимірі. Новий рекорд буде тиснути на ЄЦБ та стимулювати підвищення ставок в Європі, що забезпечить підтримку євро. З іншого боку, інвестори дуже чутливі до новин з енергетичного сектору, які можуть суттєво вплинути на європейську економіку та зрештою на поведінку пари €/$", – каже експерт.

Втім, зробити більш-менш чіткий прогноз щодо поведінки валют неможливо. "На готівковому валютному ринку гривня до долара опустилася нижче рівня 42,5 грн/$, а євро досяг позначки 41,5 грн/€. Остання девальвація гривні була пов'язана із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в РФ", – пояснює ситуацію Андрій Гойлов. Але як тільки вплив цієї новини зійшов на нуль, гривня одразу відреагувала укріпленням.