Споживання металопродукції в Україні скоротилося, а частка імпорту значно зросла

Україна за січень–вересень 2026 року скоротила споживання металопродукції на 13,79% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,73 млн тонн. Водночас частка імпорту на внутрішньому ринку зросла з 39,17% до 46,78%, тобто майже половину споживання вже забезпечує закордонна продукція.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані gmk.

За дев'ять місяців до України імпортували 1,27 млн тонн металопродукції. За аналогічний період 2025 року імпорт становив 1,24 млн тонн за загальної місткості внутрішнього ринку у 3,16 млн тонн.

У структурі імпорту переважає плоский прокат, на який припало 69,65% постачань проти 67,14% роком раніше. Частка сортового прокату збільшилася з 21,28% до 24,83%.

Українські підприємства за січень–вересень виробили 3,73 млн тонн металопрокату – 77% від торішнього показника.

На експорт було спрямовано 2,27 млн тонн прокату, або 61,1% від усього виробництва. Роком раніше Україна експортувала 2,91 млн тонн, що становило 60,3% від вироблених 4,84 млн тонн.

У структурі експорту помітно зросла частка напівфабрикатів – з 32,59% до 41,94%. Частка плоского прокату дещо скоротилася – з 44,24% до 43,39%, а сортового – з 23,17% до 14,67%.

Головним ринком збуту українського металопрокату залишаються країни Європейського Союзу, на які припало 82,2% експорту. Ще 9,2% постачань спрямували до інших європейських країн, 6,7% – до країн СНД.

Серед постачальників металопродукції в Україну перше місце займають інші країни Європи з часткою 48,8%. На Азію припадає 26,6% імпорту, на країни ЄС – 17%.

Нагадаємо, за дев'ять місяців українські металурги скоротили виробництво сталі на 19,8%, а у вересні падіння у річному вимірі прискорилося до 78,5% після серії російських атак на великі металургійні підприємства.