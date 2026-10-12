Потребление металлопродукции в Украине сократилось, а доля импорта значительно выросла

Украина за январь-сентябрь 2026 сократила потребление металлопродукции на 13,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,73 млн тонн. В то же время, доля импорта на внутреннем рынке выросла с 39,17% до 46,78%, то есть почти половину потребления уже обеспечивает зарубежная продукция.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные gmk.

За девять месяцев в Украину импортировали 1,27 млн тонн металлопродукции. За аналогичный период 2025 года импорт составил 1,24 млн. тонн при общей емкости внутреннего рынка в 3,16 млн. тонн.

В структуре импорта преобладает плоский прокат, на который пришлось 69,65% поставок по сравнению с 67,14% годом ранее. Доля сортового проката увеличилась с 21,28% до 24,83%.

Украинские предприятия за январь-сентябрь произвели 3,73 млн. тонн металлопроката - 77% от прошлогоднего показателя.

На экспорт было направлено 2,27 млн. тонн проката, или 61,1% от всего производства. Годом ранее Украина экспортировала 2,91 млн. тонн, что составило 60,3% от произведенных 4,84 млн. тонн.

В структуре экспорта заметно возросла доля полуфабрикатов – с 32,59 до 41,94%. Доля плоского проката несколько сократилась – с 44,24% до 43,39%, а сортового – с 23,17% до 14,67%.

Главным рынком сбыта украинского металлопроката остаются страны Европейского Союза, на которые пришлось 82,2% экспорта. Еще 9,2% поставок направили в другие европейские страны, 6,7% – в страны СНГ.

Среди поставщиков металлопродукции в Украину первое место занимают другие страны Европы с долей 48,8%. На Азию приходится 26,6% импорта, на страны ЕС – 17%.

Напомним, за девять месяцев украинские металлурги сократили производство стали на 19,8%, а в сентябре падение в годовом исчислении ускорилось до 78,5% после серии российских атак на крупные металлургические предприятия.