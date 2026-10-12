В Україні спростили вирубку дерев для будівництва оборонних рубежів: які процедури змінили

В Україні прискорять облаштування оборонних рубежів у прикордонних районах. Документи на вирубування дерев для будівництва фортифікацій розглядатимуть протягом двох робочих днів, а в окремих невідкладних випадках дозволять проводити рубки без лісорубного квитка.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зміни стосуються територій уздовж кордону з Росією та Білоруссю і мають скоротити затримки під час виконання оборонних робіт.

"В умовах зміни оперативної обстановки сили оборони мають отримувати можливість максимально швидко облаштовувати необхідні оборонні рубежі та інженерні споруди", — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Як змінять правила вирубування дерев

Якщо дерева потрібно вирубати для будівництва й утримання фортифікацій, огорож, прикордонних знаків, просік або відповідних комунікацій, рішення про видачу лісорубного квитка ухвалюватимуть протягом двох робочих днів після отримання заяви.

Також врегулювали порядок невідкладних рубок у разі зміни оперативної обстановки. На територіях активних бойових дій та інших визначених рішеннями обласних рад оборони прикордонних територіях сили оборони зможуть вирубувати й вивозити дерева та чагарники без лісорубного квитка. У таких випадках також можна буде не проводити попередні обстеження комісіями.

Ці роботи потрібні для створення оборонних рубежів, природних бар’єрів і перешкод, які ускладнюватимуть пересування противника.

Нові правила мають дати змогу швидше проводити інженерні роботи там, де цього потребує безпекова ситуація.

Нагадаємо, Кабмін оновив порядок заготівлі деревини на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Нові правила діятимуть для всіх лісів країни, окрім гірських районів Карпат.