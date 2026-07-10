Додаткові 1,5 млн кубометрів лісу: Кабмін спростив правила для деревообробників

Україна зможе щороку залучати додатково до 1,5 млн куб. м якісної деревини для переробки завдяки дерегуляційним рішенням уряду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За прогнозами, вже цього року державне підприємство "Ліси України" забезпечить заготівлю 12,5 мільйонів кубічних метрів деревини. При цьому майже 5,5 мільйонів кубічних метрів (близько 44%) становитиме саме ділова деревина.

Попри те, що у першому півріччі 2026 року обсяги заготівлі лісу вже демонструють зростання на 15,5%, український бізнес продовжує гостро відчувати дефіцит якісного ділового кругляка.

Для розв'язання проблеми браку якісної промсировини уряд запроваджує комплексні регуляторні зміни:

скорочення строків погодження санітарних рубок до 10-14 днів,

спрощення електронного оформлення лісорубних квитків,

удосконалення правил проведення рубок догляду та виведення деревини, заготовленої під час санітарних заходів і рубок догляду, з лімітів рубок головного користування.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, ухвалені рішення покликані суттєво скоротити втрати якісної деревини, які роками виникали в країні через надмірну зарегульованість галузі.

Спрощення процедур дозволить деревообробному ринку вчасно та в значно більших обсягах отримувати необхідну промислову сировину для виробництва.

Паралельно уряд вдосконалює біржовий ринок деревини. Після запровадження верифікації покупців уже 72% деревини реалізується через прозорі конкурентні механізми, а середня біржова ціна стабілізувалася на рівні 3 247 грн за куб. м.

Нагадаємо, рекордна заготівля зіштовхнулася зі слабким попитом, через що деревообробники скорочують закупівлі. Державне підприємство "Ліси України" у 2026 році значно наростило обсяги вирубки та планувало виставити на торги рекордні партії сировини, проте через падіння попиту на ринку деревина почала накопичуватися на складах, що змусило переглядати умови її продажу.