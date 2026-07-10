Дополнительные 1,5 млн кубометров леса: Кабмин упростил правила для деревообработчиков

Украина сможет ежегодно привлекать дополнительно к 1,5 млн. куб. м качественной древесины для переработки благодаря дерегуляционным решениям правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По прогнозам, уже в этом году государственное предприятие "Леса Украины" обеспечит заготовку 12,5 миллиона кубических метров древесины. При этом почти 5,5 миллиона кубических метров (около 44%) составит именно деловая древесина.

Несмотря на то, что в первом полугодии 2026 года объемы заготовки леса уже демонстрируют рост на 15,5%, украинский бизнес продолжает остро ощущать дефицит качественного делового булыжника.

Для решения проблемы нехватки качественного промсырья правительство вводит комплексные регуляторные изменения:

сокращение сроков согласования санитарных рубок до 10-14 дней,

упрощение электронного оформления лесорубных билетов,

усовершенствование правил проведения рубок ухода и вывода древесины, заготовленной во время санитарных мероприятий и рубок ухода, с лимитов рубок главного пользования.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, принятые решения призваны существенно сократить потери качественной древесины, которые годами возникали в стране из-за чрезмерной зарегулированности отрасли.

Упрощение процедур позволит деревообрабатывающему рынку своевременно и в значительно больших объемах получать необходимое промышленное сырье для производства.

Параллельно правительство усовершенствует биржевой рынок древесины. После введения верификации покупателей уже 72% древесины реализуется через прозрачные конкурентные механизмы, а средняя биржевая цена стабилизировалась на уровне 3247 грн за куб. м.

Напомним, рекордная заготовка столкнулась со слабым спросом, из-за чего деревообработчики сокращают закупки. Государственное предприятие "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастило объемы вырубки и планировало выставить на торги рекордные партии сырья, однако из-за падения спроса на рынке древесина начала накапливаться на складах, что заставило пересматривать условия ее продажи.