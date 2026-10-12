Держкіно готує програму підтримки кінотеатрів через повітряні тривоги

Держкіно пропонує три механізми підтримки кінотеатрів: компенсацію операційних витрат, виплати за скасовані сеанси та цільові кошти глядачам через “Дію”.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Повітряні тривоги б’ють по кінотеатрах

Агентство опрацьовує три варіанти підтримки. Їх планують запропонувати уряду в такій послідовності.

1. Компенсація операційних витрат кінотеатрів

Першим і пріоритетним напрямом Держкіно розглядає фінансову підтримку кінотеатрів для покриття операційних витрат. За наявності фінансування цей механізм може дати результат у найкоротші строки.

На початковому етапі допомогу можуть спрямувати кінотеатрам, розташованим у районах із регулярними повітряними тривогами. Надалі програму планують розширювати залежно від обсягу доступного фінансування.

2. Компенсація за сеанси, які не відбулися

Другий варіант передбачає відшкодування витрат, пов’язаних із сеансами, які не вдалося провести. Наразі конкретного механізму такої компенсації ще не розробили, однак Держкіно та Рада з державної підтримки кінематографії планують включити цю пропозицію до своїх рекомендацій.

3. Цільові кошти глядачам через "Дію"

Третій варіант - запровадження програми, за якою глядачі отримуватимуть кошти через "Дію" для оплати відвідування кінотеатрів.

Як пояснив Осіпов, така ініціатива має дві мети: спрямувати кошти безпосередньо на підтримку кінотеатральної мережі та заохотити українців частіше відвідувати кінозали.

Пропозиції в зазначеній послідовності передадуть на розгляд віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури Тетяни Бережної. Осіпов також закликав профільні громадські організації та Раду з державної підтримки кінематографії наголосити перед Міністерством культури на терміновості запропонованих заходів.

Чому кінотеатрам потрібна підтримка

За даними громадської спілки "Союз кінотеатрів України", через безпекові ризики та тривалі повітряні тривоги майже всі кінотеатри країни працюють зі збитками.

У спілці також повідомляли, що відвідуваність українських кінотеатрів становить лише 10–15% від рівня до повномасштабного вторгнення. Представники галузі попереджають, що за таких умов закладам буде складно тривалий час продовжувати роботу без додаткової підтримки.

Наразі всі три механізми перебувають на стадії пропозицій. Їхнє запровадження залежатиме від рішень уряду та наявності фінансування.

Раніше повідомлялось, що тривалі повітряні тривоги суттєво дестабілізують роботу кінотеатрів у столиці та по всій країні. У київських кінотеатрах мережі Multiplex за перші 11 днів вересня із 2 613 запланованих показів відбулися лише 32%, решта були скасовані через постійні тривоги.