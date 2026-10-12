Госкино готовит программу поддержки кинотеатров из-за воздушных тревог

Госкино предлагает три механизма поддержки кинотеатров: компенсацию операционных расходов, выплаты за отмененные сеансы и целевые средства зрителям через “Дію”.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Воздушные тревоги бьют по кинотеатрам

Агентство прорабатывает три варианта поддержки. Их планируют предложить правительству в такой последовательности.

1. Компенсация операционных расходов кинотеатров

Первым и приоритетным направлением Госкино рассматривает финансовую поддержку кинотеатров для покрытия операционных расходов. При наличии финансирования этот механизм может дать результат в кратчайшие сроки.

На начальном этапе помощь может быть направлена кинотеатрам, расположенным в районах с регулярными воздушными тревогами. В дальнейшем программу планируется расширять в зависимости от объема доступного финансирования.

2. Компенсация за несостоявшиеся сеансы

Второй вариант предусматривает возмещение расходов, связанных с сеансами, которые не удалось произвести. Пока конкретного механизма такой компенсации еще не разработали, однако Госкино и Совет по государственной поддержке кинематографии планируют включить это предложение в свои рекомендации.

3. Целевые средства зрителям через "Дію"

Третий вариант – введение программы, по которой зрители будут получать средства через "Дію" для оплаты посещения кинотеатров.

Как пояснил Осипов, такая инициатива имеет две цели: направить средства непосредственно на поддержку кинотеатральной сети и поощрить украинцев почаще посещать кинозалы.

Предложения в указанной последовательности передадут на рассмотрение вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министерке культуры Татьяне Бережной. Осипов также призвал профильные общественные организации и Совет по государственной поддержке кинематографии подчеркнуть Министерство культуры срочности предложенных мероприятий.

Почему кинотеатрам нужна поддержка

По данным общественного союза "Союз кинотеатров Украины", из-за рисков безопасности и длительных воздушных тревог почти все кинотеатры страны работают с убытками.

В союзе также сообщали, что посещаемость украинских кинотеатров составляет всего 10–15% от уровня до полномасштабного вторжения. Представители отрасли предупреждают, что в таких условиях заведениям будет сложно длительное время продолжать работу без дополнительной поддержки.

Все три механизма находятся на стадии предложений. Их внедрение будет зависеть от решений правительства и наличия финансирования.

Ранее сообщалось, что длительные воздушные тревоги существенно дестабилизируют работу кинотеатров в столице и всей стране. В киевских кинотеатрах сети Multiplex за первые 11 дней сентября из 2613 запланированных показов состоялось лишь 32%, остальные были отменены из-за постоянных тревог.