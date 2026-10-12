Amazon веде переговори про купівлю ШІ-стартапу Decart за близько $7 мільярдів

Компанія Amazon веде переговори про придбання стартапу у сфері штучного інтелекту Decart, оцінюючи потенційну угоду приблизно в 7 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За інформацією джерел видання, знайомих із ситуацією, угода може відбутися незабаром, якщо переговори не зірвуться або не з'явиться інший претендент. Водночас Amazon відмовилася від коментарів у позаробочий час, а представники Decart не відповіли на запити журналістів.

Що відомо про компанію Decart та інтерес до неї

Стартап Decart відомий своїми передовими технологіями у сфері штучного інтелекту:

за даними вебсайту компанії, її модель "Lucy", яку підтримує "Nvidia", здатна редагувати живе відео в режимі реального часу;

стартап також створив модель "Oasis", яка генерує змодельовані середовища для навчання та тестування робототехніки й систем автономного водіння;

за даними PitchBook, у травні оцінка Decart становила майже 4 мільярди доларів;

у травні компанія залучила 300 мільйонів доларів у раунді фінансування під керівництвом Radical Ventures, до якого "Nvidia" приєдналася як новий інвестор.

Минулого місяця компанія "Anthropic" після проведення комплексної перевірки (due diligence) вирішила відмовитися від наміру придбати Decart, повідомляло агентство Bloomberg. У серпні "Anthropic" вивчала можливість потенційної угоди на суму 6 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon планує передати чипи "Nvidia" на $8 млрд у лізинг заради оптимізації боргів. Американський технологічний гігант Amazon розглядає можливість передати зовнішнім інвесторам передові чипи "Nvidia" на суму близько 8 млрд доларів через спеціально створену структуру, щоб зміцнити свій фінансовий баланс.