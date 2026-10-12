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Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за около $7 миллиардов

Amazon
Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за около $7 миллиардов / Unsplash

Компания Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере искусственного интеллекта Decart, оценивая потенциальную сделку примерно в 7 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, соглашение может состояться в скором времени, если переговоры не сорвутся или не появится другой претендент. В то же время, Amazon отказалась от комментариев во внерабочее время, а представители Decart не ответили на запросы журналистов.

Что известно о компании Decart и интересе к ней

Стартап Decart известен своими передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта:

  • по данным вебсайта компании, ее модель "Lucy", поддерживаемая "Nvidia", способна редактировать живое видео в режиме реального времени;
  • стартап также создал модель "Oasis", которая генерирует смоделированные среды для обучения и тестирования робототехники и систем автономного вождения;
  • по данным PitchBook, в мае оценка Decart составила почти 4 миллиарда долларов;
  • в мае компания привлекла 300 миллионов долларов в раунде финансирования под руководством Radical Ventures, к которому Nvidia присоединилась как новый инвестор.

В прошлом месяце компания Anthropic после проведения комплексной проверки (due diligence) решила отказаться от намерения приобрести Decart, сообщало агентство Bloomberg. В августе Anthropic изучала возможность потенциального соглашения на сумму 6 миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon планирует передать чипы Nvidia на $8 млрд в лизинг ради оптимизации долгов. Американский технологический гигант Amazon рассматривает возможность передать внешним инвесторам передовые чипы Nvidia на сумму около 8 млрд долларов через специально созданную структуру, чтобы укрепить свой финансовый баланс.

Автор:
Максим Кольц

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